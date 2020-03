Sağlık Bakanlığı’ndan, göçmenleri bulunduğu alanda salgın önlemi

Sağlık Bakanlığı ekipleri göçmenlerin bulunduğu Pazarkule’de kurduğu sahra hastaneleriyle bir yandan Yunan sınır birliklerinin gaz ve mermiyle yaraladığı göçmenlere müdahale ederken bir yandan da alanda salgın hastalık oluşmaması için alan da dezenfektasyon işlemleri uyguluyor.

Sağlık Bakanlığı göçmenlerin Avrupa’ya geçmek için bekleyişini sürdürdüğü Pazarkule sınır kapısının olduğu noktaya çok sayıda ekip sevk etti ve alana Sahra hastaneleri kurdu. Çok sayıda göçmene hizmet veren Sahra hastanesinde çalışan sağlık personelleri zaman zaman Yunan sınır birlikleri tarafından atılan gaz bombaları nedeniyle zor anlar yaşasa da yaralanan ve hastalanan göçmenlere müdahale etmekten vazgeçmiyor.

Sahra Hastanesinde bin 210 kişiye müdahale edildi

Sahra Hastanesinin kurulduğu andan itibaren bin 210 göçmene müdahale de bulunduğunu belirten Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan “Olayların başladığı andan itibaren sahra hastanemizde bin 210 kişiye müdahale edildi. Burada ortalama 9 ambulans ile hizmet vermekteyiz. Yaklaşık 30 ambulansımız il genelinde aynı zamanda poliklinik hizmetleri verir şekilde çalışmaktadır sahra hastanelerimiz her an sayı arttırabilecek şekilde çalışmaktadır” diye konuştu.

Sağlık personeli gaz maskesi ile çalışmak zorunda kalıyor

Yunan sınır birliklerine bağlı askerlerin göçmenlere sert müdahaleleri esnasında Sahra Hastanesinde çalışan personelin zor anlar yaşdığı belirten Kalkan, “Sağlık çalışanlarımız burada gözleri yaşarır ve gaz maskeleri ile çalışmak zorunda kalıyorlar. Yaklaşık 15 plastik mermi vakası 3 gerçek silah yaralanması 15 ateşli silah yaralanması yaşanmıştır. 14 yaralımız yatarak tedavi görmekte 186 yaralımız hastanelere intikal etti. Geri kalan hastalar da bu sahra hastanelerinde ilk müdahaleleri yapılmıştır. Buradan bir çok hastaneye sevk edilen hastanelerde tedavileri yapılmıştır” dedi.

Alan salgın hastalıklara karşı sürekli dezenfekte ediliyor

Göçmenlerin bulunduğu alanın olası bir salgın hastalığı karşı düzenli olarak dezenfekte edildiğini belirten Dr. Kalkan, "Edirne Valimiz Ekrem Canalp’in himayelerinde biz birinci madde olarak alanın hijyen açısından sağlıklı olmasına önem gösterdik. İlk andan itibaren sayın valimiz buraya taşınan tuvaletleri intikal ettirdiler burada öncelikle alanın sağlıklı bir alan olmasına özen gösterildi. Hemen akabinde il sağlık müdürlüğü ve halk sağlığı başkanlığımız koordinatörlüğünde alanın dezenfektan maddelerle özel kıyafet giymiş arkadaşlarımızca her gün dezenfektan uygulaması yaptık. Biz araç ve eleman desteği sağlamaktayız. Dünden itibaren biz kendimiz de ara vakitler de çadırların arasını gezerek hijyen ve önleyici sağlık çalışmaları yapılmaktadır. Saha da valiliğimizce iş birliği içinde çalışmaktayız. Afad’ımız Kızılay’ımız göç idaremiz beklemediğiniz anda çok yoğun gaz fişekleri atılıyor. Bu gaz fişekleri zaman zaman bizim sahra hastanemizin üzerine ve yanına düştü. O gazı bütün alanlarda ki çadırlara taşındığı zaman felaket anı oluyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti bütün kurumlarıyla başta Sağlık Bakanlığı olarak can siper hane karşılıyor ve bu olaylar başladığı andan itibaren verilen mücadeleler Türkiye’nin sağlık alanında yaptığı hizmetlerle sadece Türkiye için değil bütün dünya için örnek olduğu görülüyor” dedi.

Öte yandan, alanda kurulan aşılama merkezlerinde çocukların aşıla işlemi de sürekli olarak yapılmakta. Aşı olan çocuklara burada bulunan görevli personel tarafından çeşitli hediyeler veriliyor.

