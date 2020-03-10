Yunan askeri göçmenin burnunu kırdı, parasını aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yunan askeri göçmenin burnunu kırdı, parasını aldı

DHA

Yunan askeri göçmenin burnunu kırdı, parasını aldı


Mehmet YİRUNResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'den geçtiği Yunanistan'da güvenlik güçlerine yakalanan Afganistan uyruklu Ali Rıza Nazani (18), şiddete maruz kaldığını belirterek, "Önce dayak yedim, burnum kırıldı. Sonra yaklaşık 3 bin dolar paramı ve eşyalarımı aldılar" dedi.
Afganistan'da yaşanan savaş nedeniyle 1 yıl önce geldiği Türkiye'de Eskişehir'e yerleşip çalışmaya başlayan Ali Rıza Nazani, Edirne'den 3 gün önce Yunanistan'a geçti. Yunanistan'a geçtikten sonra yakalanan Nazani, askerler tarafından dövülüp burnunun kırıldığını ve parası ile eşyalarının alındıktan sonra zorla Türkiye'ye gönderildiğini anlattı. Nazani, "Bir yıl önce Türkiye'ye geldim. Sınır kapılarının açılması sonrasında Edirne'ye geldim ve karşıya geçtim. Sonra yakalandım, önce dayak yedim, burnum kırıldı. Sonra yaklaşık olarak 3 bin dolara yakın paramı telefon ve çantamı aldılar. Kafama ve burnuma vurdular. Biz güzel bir hayat iyi bir yaşam için öbür tarafa gitmek istiyoruz. Annem ve babam Afganistan'da onlara bakmak istiyorum. Yunanistan'da polislere baktığında hemen vuruyorlar. Kıpırdayan biri vardı onu bacağından vurdular. Biraz ses yapsak hemen gaz atıyorlar. Çok kötü davranıyorlardı" dedi.
BOMBALARDAN KAÇTIM OKUMAK İSTİYORUM
Afganistan'da savaştan kaçtığını ve anne baba ve iki kardeşinin Afganistan'da kaldığının belirten Nazani, "Afganistan'da gece yatamıyorduk. Bomba atıyorlardı. Annem ve babam orada kaldı. Kardeşlerim orada. Ben bu yaşıma kadar iki gün okula gittim, sonra gitmedim. Ben okumak için gitmek istiyorum. Okumam yok utanıyorum. İki kardeşim var, onların benim gibi olmasını istemiyorum. Benim istediğim sadece rahat bir hayat" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Mehmet YİRUNResul ORUÇOĞLU
2020-03-10 13:43:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Servis sürücüsü 2´nci kez alkollü çıktı
YEREL HABERLER Servis sürücüsü 2´nci kez alkollü çıktı
(Görüntülü) Yunanistan sınırına kamyonlarla tel örgü taşınıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yunanistan sınırına kamyonlarla tel örgü ...
Servis şoförü, ikinci kez alkollü yakalandı Ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu bin 827 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Servis şoförü, ikinci kez alkollü ...
Yunan askeri Meriç Nehrine kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Yunan askeri Meriç Nehrine kat kat jiletli tel ...
Edirne’de göçmenlerin bulunduğu bölgeye korona virüs önlemi
YEREL HABERLER Edirne’de göçmenlerin bulunduğu bölgeye korona virüs ...
(Görüntülü) PAZARKULE SINIR KAPISI YOLUNDA ÖNLEMLER SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) PAZARKULE SINIR KAPISI YOLUNDA ÖNLEMLER ...
(Görüntülü) Yunan askerinin Meriç'te ölüme terk ettiği göçmeni Türk balıkçı kurtardı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yunan askerinin Meriç'te ölüme terk ...
(Özel Haber) İHA ekibi suyun öte yakasında Yunanlı güvenlik güçlerinden Türk gazetecilere yakın markaj Meriç Nehri hattı boyunca Yunan askerleri otelleri ‘Askeri karakollara’ çevirdi
YEREL HABERLER (Özel Haber) İHA ekibi suyun öte yakasında Yunanlı ...
(Özel Haber) Komşu ‘zulüm ve utanç’ duvarını genişletiyor Jiletleri tellerinden sonra sınıra kumdan set örüyorlar Tırlarla jiletli tel ve kamyonlarla kum taşıyor, asker yığıyorlar
YEREL HABERLER (Özel Haber) Komşu ‘zulüm ve utanç’ duvarını ...
Yunan askerinin Meriç'te ölüme terk ettiği göçmeni Türk balıkçı kurtardı
YEREL HABERLER Yunan askerinin Meriç'te ölüme terk ettiği göçmeni ...
(Görüntülü) YUNAN TARAFINDAN SINIRDAKİ GÖÇMENLERE TARIM İLACI SIKILDI -YENİDEN
YEREL HABERLER (Görüntülü) YUNAN TARAFINDAN SINIRDAKİ GÖÇMENLERE ...
Sınırdaki göçmenlerin üzerine traktörle tarım ilacı sıkıldı
YEREL HABERLER Sınırdaki göçmenlerin üzerine traktörle tarım ilacı ...
(Görüntülü) YUNAN ÇİFTÇİ GÖÇMENLERE TARIM İLACI SIKTI, YUNAN POLİSİ İZİN VERDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) YUNAN ÇİFTÇİ GÖÇMENLERE TARIM İLACI ...
(Görüntülü) YUNAN ÇİFTÇİ GÖÇMENLERE TARIM İLACI SIKTI, YUNAN POLİSİ İZİN VERDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) YUNAN ÇİFTÇİ GÖÇMENLERE TARIM İLACI ...
Sağlık Bakanlığı’ndan, göçmenleri bulunduğu alanda salgın önlemi
YEREL HABERLER Sağlık Bakanlığı’ndan, göçmenleri bulunduğu alanda ...
(Görüntülü) Tekerlekli sandalyesiyle sınıra gelen göçmen Çocuklarım için Avrupa'ya gitmek istiyorum
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tekerlekli sandalyesiyle sınıra gelen ...
(Görüntülü) Pazarkule'de göçmenlerin bekleyişi sürüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Pazarkule'de göçmenlerin bekleyişi ...
Tekerlekli sandalyedeki göçmen: Çocuklarım için Avrupa'ya gitmek istiyorum
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalyedeki göçmen: Çocuklarım için ...
Yunan askeri mülteci nöbetinde, Meriç Nehri'ne dikenli teller çekiyor
YEREL HABERLER Yunan askeri mülteci nöbetinde, Meriç Nehri'ne ...
Engelli dernekleri ve öğrenciler şehitler için yürüdü
YEREL HABERLER Engelli dernekleri ve öğrenciler şehitler için yürüdü
(Görüntülü) Göçmenler, Meriç Nehri'nde yıkandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Göçmenler, Meriç Nehri'nde yıkandı
Göçmenler, Meriç Nehri'nde yıkandı
YEREL HABERLER Göçmenler, Meriç Nehri'nde yıkandı
Özel harekat polisleri, Meriç'te zodyak botla devriyeyi sıklaştırdı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Özel harekat polisleri, Meriç'te zodyak botla ...
Göçmenlerin sınırda bekleyişi sürüyor
YEREL HABERLER Göçmenlerin sınırda bekleyişi sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X