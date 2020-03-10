‘Tampon’ bölgede mültecilerin bekleyişi sürüyor

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

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Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle ‘umut’ yolculuğuna çıkan binlere mülteci, Türkiye’nin açık kapı politikası uygulamasının ardından Edirne’ye akın etti. Farklı ülkelerden yaklaşık 5 bin mültecinin ‘tampon’ bölgede bekleyişleri havadan fotoğraflandı.

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