(Görüntülü) Yunanistan Meriç kıyısına jiletli tel çekiyor

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EDİRNE'de göçmenlerin geçiş yaptığı Meriç Nehri kıyısına Yunan askerleri tarafından dikenli, jiletle tel örgü çekilmeye başlandı.

Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen göçmenlerin Edirne'ye akınları devam ederken, yoğunluk Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde yaşanıyor. Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı'nı kapatan Yunanistan, bölgede bekleyen göçmenlere de sert müdahalelerde bulunuyor. Göçmenler, Yunanistan'da geçiş yapmak için sık sık Meriç Nehri'ni kullanıyor. Sınırda güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkaran Yunanistan, bugün Edirne'nin Doyran köye yakınlarında Meriç Nehri'nin kıyısına jiletli dikenli tel çekmeye başladı.DHA-Genel Türkiye-Edirne

2020-03-10 15:21:16



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