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Cinsel istismara uğrayıp, intihar eden Emre'nin avukatı: Bu dava Emre'nin vasiyeti

DHA

Cinsel istismara uğrayıp, intihar eden Emre'nin avukatı: Bu dava Emre'nin vasiyeti


EDİRNE, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, intihar eden Emre Y.'yi (23), 9 yaşından itibaren 9 yıl istismar ettiği iddia edilen akrabası V.T.'nin (68) tutuklu yargılanmasına Edirne'de devam edildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildiği duruşmanın ardından konuşan avukat Merve Uçanok, "Bu dava Emre'nin hepimize birer vasiyetidir.  Emre Y.'nin hayattayken başlattığı hukuk savaşında bu sanığın bu yargılamada en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağımıza size söz veriyorum. Çünkü bu dava hepimizin davası. Çünkü çocuklar hepimizin çocukları. Canına, bedenine zarar gelen evlatlar, hepimizin evlatları. Biz onları korumak zorundayız" dedi.
Çorlu'da küçük yaştan beri akrabası V.T.'nin cinsel istismarına uğrayan Emre Y., 29 Nisan'da 15'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak, yaşamına son verdi. İntiharından 1 ay önce ailesine, 20022003 yıllarında evlerinde kalan akrabası V.T.'nin cinsel istismarına uğradığını söyleyen Emre Y., 2011'e kadar dönem dönem istismarın devam ettiğini anlattı. Emre Y.'nin, V.T. ile yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmenin ses kaydıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu; ancak intiharından sonra işleme koyulduğu ortaya çıktı. Emre Y.'nin intiharından sonra gözaltına alınan ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' gerekçesiyle tutuklanan V.T., 3 ay sonra görülen ilk duruşmada tahliye edildi. 
DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILDI
Tahliyenin ardından Edirne Cumhuriyet Savcısı'nın mahkemeye gönderdiği yazıda V.T. için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Karar sonrası V.T., 19 Ağustos'ta Çanakkale'de tutuklandı. Sanık V.T.'nin yargılanmasına bugün Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık V.T. bulunduğu Çanakkale Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık ve mağdur avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmayı, Emre Y.'nin ablaları Zehra Nazlı Kulaksızoğlu, Derya Gür, Nur Aslı Kaynar, anne Hülya Oya Y., baba Mehmet Aydın Y.'da izlerken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Edirne Barosu Aile, Kadın Hakları Komisyonu, Edirne Barosu Çocuk Hakları Komisyonu da katıldı. 
İzleyici ve basına kapalı yapılan duruşmada, Emre Y. ve sanık V.T.'nin avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti, sanık Vedat T.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Haziran 2020 tarihine erteledi.  Kararın ardından adliye içinde Ahmet Y.'nin yakınları sinir krizleri geçirdi.
'GEREKLİ MAHKEMELER KURULSUN'
Duruşmanın ardından konuşan Emre Y.'nin ablası Derya Gür, artık adaletin gelmesini ve sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını istediklerini belirterek, "Bizler her davada buraya gelirken, her dava günü yaklaşırken acılar üstüne acılar yaşıyoruz. Bu konular üzerine gerekli mahkemelerin kurulmasını istiyorum" dedi.
Emre Y.'nin diğer ablası Zehra Nazlı Kulaksızoğlu da kardeşinin başlattığı hukuk mücadelesini dayanamadığını ifade ederek, "Yaşadıkları çok ağırdı. 9 yaşından 26 yaşına kadar çok ağır bir yük taşıdı. Son zamanlarında bizimle bunu paylaştı. Biz de Emre'nin sesi nefesi olmasa bile bu adalet savaşını Emre gibi mağdur olan istismara uğrayan tüm çocuklar için mücadelemizi vermek uğruna buradayız. Bu bizim sesimiz değil artık. Emre'lerin sesi. Emre'nin ölmediğini biliyoruz. Emre ölümsüzleşti. Emsal kararlar çıkmalı ki kimsenin çocuklarına kimse dokunamasın artık. Kirli eller çocuklarımızın üzerinden çekilsin" dedi.
'SESİMİZİ DUYUN'
Ablalardan Nur Aslı Kaynar da yetkilere seslenerek, "Ben artık ses kaydı çözümlenmesini beklemek istemiyorum. Ben artık adliye köşelerinde 'Emre için adalet istiyorum' demek istemiyorum. Ben bir an önce delilerimi biriktirdim, hakimlerin net karar vermesini istiyorum. Ben artık Emre'nin mezarına gidip sadece dua edip, Emre'yi anılarında yaşatmak istiyorum. Ben adliyelerde Emre için koşturmak istemiyorum. 'Emre için adalet' diye bağırmak istemiyorum. Ben artık bu davanın son bulmasını istiyorum. Bizler çok yıpranıyoruz. Acımıza acı katıyoruz. Benim 5 yaşındaki çocuğum 'Anne her gün dayımla ilgileniyorsun. Seni affetmiyorum' diyor. Ben artık çocuğumla ilgilenmek istiyorum. Emre'nin davanın netleşecek ki ben 5 yaşımdaki çocuğuma bakabileyim. Ben bütün yetkililere sesleniyorum. Lütfen duyun sesimizi" dedi.
'BU DAVA EMRE'NİN VASİYETİ'
Emre Y.'nin ailesinin avukatı Merve Uçanok, yargılamanın kapalı yapılmasının sanıktan başka kimseye faydası olmadığını söyledi. Emre'nin de hayattayken tek istediğinin adalet olduğunu söyleyen Uçanok, "Bu dava Emre'nin hepimize birer vasiyetidir. Emre Y.'nin hayattayken başlattığı hukuk savaşında bu sanığın bu yargılamada en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağımıza size söz veriyorum. Çünkü bu dava hepimizin davası. Çünkü çocuklar hepimizin çocukları. Canına, bedenine zarar gelen evlatlar, hepimizin evlatları. Biz onları korumak zorundayız. Biz bu davalara sahip çıkmak zorundayız. Çünkü geleceğimiz bu çocuklara emanet. Ve biz onlara güzel bir dünya bırakmak zorundayız" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne DHA
2020-03-10 20:21:34

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