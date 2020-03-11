‘Komşu’ katliama hazırlanıyor Tampon bölgeye ağır otomatik silahlı askerler konuşlandı

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PazarkuleKastanies sınır kapısı arasında bulunan ‘tampon’ bölgede, bekleyen mültecilere biber gazı, ses bombası ve plastik mermi ile orantısız güç uygulayan Yunanistan güvenlik güçleri, şimdi de sınır hattına yığdıkları kum barikatların üstüne ağır otomatik silahlar konuşlandırdı.

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