Edirne'de çalışma izni olmayan 8 Özbek kadına gözaltı

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, çalışma izinleri olmadığı halde eğlence mekanında oryantallik yapan Özbekistan uyruklu 8 kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keşan-Malkara karayolu üzerinde bulunan eğlence mekanında yaptığı denetimde, Özbekistan uyruklu 8 kadının çalışma izinleri olmamasına rağmen oryantallik yaptıklarını belirledi. Kadınlar gözaltına alınarak, emniyette götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından da Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-03-11 13:11:30



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