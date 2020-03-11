Selimiye Camisi 'koronavirüs' tehlikesine karşı dezenfekte edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Selimiye Camisi 'koronavirüs' tehlikesine karşı dezenfekte edildi

DHA

Selimiye Camisi 'koronavirüs' tehlikesine karşı dezenfekte edildi


Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE´nin Avrupa´ya açılan kapısı Edirne´de, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi ile Edirne Otogarı'nda dezenfekte çalışmaları yapıldı. 
Türkiye´de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından ülke genelinde alınan önlemler Edirne´de de en yüksek düzeyde devam ediyor. Edirne Belediyesi, kentin işlek caddeleri ile taksi ve minibüs duraklarının ardından Selimiye Camii, Eski  Camii ve Üç Şerefeli Cami ile Edirne Otogarı'nda dezenfektan işlemi yaptı.
Edirne Belediyesi Halk Sağlığı Birimi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalara, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da eşlik etti.Tanrıkulu, "Camilerimizde periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz dezenfekte çalışmalarını, koronavirüs alarmı nedeniyle sıklaştırdık. Belediye olarak halkın yoğun olarak bulunduğu noktalarda dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda da Edirne'deki dini turizmin ilk durak noktaları olan Selimiye Camii, Eski Camii ve Üç Şerefeli Cami'de dezenfekte çalışması yaptık. Çalışmalar diğer camilerde de periyodik olarak devam edecek" dedi.
'OTOGAR 24 SAAT DEZENFEKTE EDİLECEK'
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Edirne Otogar İşletmecisi Mustafa Altunhan da virüse karşı tüm hijyen çalışmalarını yaptıklarını kaydederek, "Bundan sonra otogarımız periyodik olarak dezenfekte edilecek. Edirne Belediyesi de yardım ediyor. İlaçlama şirketiyle anlaştık. Otogarımız 24 saat dezenfekte olacak. Burası Avrupa´ya açılan sınır kapımız. Dikkat etmemiz lazım. Virüs yok, olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.
'ŞOFÖRLER VE MUAVİNLER DE HİJYENE DİKKAT EDECEK'
Otobüslerin içlerini de sürekli dezenfekte ettiklerini,muavinler ile şoförleri bu konuda uyardıklarını dile getiren Altunhan, "Temizlenmeyen mekan bırakmak istemiyoruz. Otobüslerimizin içleri de sürekli temizlenecek. Muavinlerimizi ve kaptanlarımızı uyardık. Kesinlikle eldivensiz servis yapmayacaklar. Hijyen kurallarına dikkat edecekler. Otobüslerin içindeki servis hizmetleri bizim için çok önemli. Tüm personelimize defalarca tedbirleri anlattık. Hijyene çok dikkat edecekler" şeklinde konuştu.
Altunhan, koronavirüs vakası geçene kadar 'Japon selamı' ile selamlaşacaklarını da ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2020-03-11 15:06:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunan güvenlik güçleri göçmenlere TOMA ile müdahale etti
YEREL HABERLER Yunan güvenlik güçleri göçmenlere TOMA ile müdahale ...
Yunan zulmünün bilançosu: 3 ölü, 198 yaralı
YEREL HABERLER Yunan zulmünün bilançosu: 3 ölü, 198 yaralı
Edirne'de çalışma izni olmayan 8 Özbek kadına gözaltı
YEREL HABERLER Edirne'de çalışma izni olmayan 8 Özbek kadına gözaltı
Feyzioğlu: Yunanistan'ın göçmenlere şiddetini AİHM'ye götüreceğiz
YEREL HABERLER Feyzioğlu: Yunanistan'ın göçmenlere şiddetini ...
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: "Yunanistan Avrupa’nın şımarık çocuğudur" "(Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne) Yunanistan’ın insan hakları ihlallerini orada belgeleyerek tek tek başvurularda bulunacağız ve davalar açacağız"
YEREL HABERLER Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: ...
(Görüntülü) Sınırda doğan bebekler, misafir ediliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sınırda doğan bebekler, misafir ediliyor
Sınırda doğan bebekler, misafir ediliyor
YEREL HABERLER Sınırda doğan bebekler, misafir ediliyor
(Görüntülü) Yunanistan sınırda önlemleri artırıyor, göçmenlerin bekleyişi sürüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yunanistan sınırda önlemleri artırıyor, ...
Yunanistan sınırda önlemleri artırıyor, göçmenlerin bekleyişi sürüyor
YEREL HABERLER Yunanistan sınırda önlemleri artırıyor, göçmenlerin ...
(Görüntülü) Pazarkule Sınır Kapısı'nda göçmenlerin bekleyişleri sürüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Pazarkule Sınır Kapısı'nda göçmenlerin ...
‘Komşu’ katliama hazırlanıyor Tampon bölgeye ağır otomatik silahlı askerler konuşlandı
YEREL HABERLER ‘Komşu’ katliama hazırlanıyor Tampon bölgeye ağır ...
Bulgaristan´da koronavirüs vakası 6´ya yükseldi
YEREL HABERLER Bulgaristan´da koronavirüs vakası 6´ya yükseldi
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Meriç Nehri' açıklaması
YEREL HABERLER Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Meriç Nehri' ...
Cinsel istismara uğrayıp, intihar eden Emre'nin avukatı: Bu dava Emre'nin vasiyeti
YEREL HABERLER Cinsel istismara uğrayıp, intihar eden Emre'nin ...
(Görüntülü) Edirne Belediye Başkanı Gürkan 146 bin göçmen sınırdan geçti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Edirne Belediye Başkanı Gürkan 146 bin ...
(Görüntülü) Yunanistan Meriç kıyısına jiletli tel çekiyor-3 (DRONE-2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yunanistan Meriç kıyısına jiletli tel ...
Ölüme sürüklenen gencin duruşmasında yakınları fenalık geçirdi
YEREL HABERLER Ölüme sürüklenen gencin duruşmasında yakınları ...
(Görüntülü) Yunan askeri 18 yaşındaki göçmenin burnunu kırdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yunan askeri 18 yaşındaki göçmenin ...
(Görüntülü) EDİRNE Yunanistan Meriç kıyısına jiletli tel çekiyor-2 ( DRONE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE Yunanistan Meriç kıyısına jiletli ...
‘Tampon’ bölgede mültecilerin bekleyişi sürüyor
YEREL HABERLER ‘Tampon’ bölgede mültecilerin bekleyişi sürüyor
‘Tampon’ bölgenin al yanaklı masum melekleri
YEREL HABERLER ‘Tampon’ bölgenin al yanaklı masum melekleri
Yunanistan Meriç kıyısına dikenli ve jiletli tel çekiyor
YEREL HABERLER Yunanistan Meriç kıyısına dikenli ve jiletli tel ...
(Görüntülü) Yunanistan Meriç kıyısına jiletli tel çekiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yunanistan Meriç kıyısına jiletli tel ...
‘Tampon’ bölgede mültecilerin bekleyişi sürüyor
YEREL HABERLER ‘Tampon’ bölgede mültecilerin bekleyişi sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X