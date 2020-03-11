Sahil Güvenlik, Enez'de denize açılan 47 göçmeni durdurdu

Güvenlik kamerası çalarken başka kamera tarafından görüntülenen iki zanlı tutuklandı

Türkiye'de koronavirüs var mı? Bakan Koca'dan açıklamalar...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Enez ilçe sahilinde lastik botla Yunanistan'a gitmek üzere açılan 47 göçmen, deniz geçişlerinin tehlikeli olduğu gerekçesiyle Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.

Edirne´den göçmenlerin Avrupa'ya geçişleri sürerken, Enez ilçe sahilinde lastik botla Yunanistan'a gitmek üzere Ege Denizi'ne açılan Afganistan, İran ve Nepal uyruklu 12'si çocuk, 13'ü kadın, 47 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Deniz geçişlerinin tehlikeli olduğu gerekçesiyle Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler, Enez'deki Sahil Güvenlik Karakolu´na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Enez Ünsal YÜCEL

2020-03-11 15:21:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.