Korona virüsüne karşı üretimine başlandı, taleplere yetişilemiyor

Korona virüsün Türkiye’de de görülmesinin ardından Edirne Halk Eğitim Merkezi’nde üretimine başlanan ve tarihi çarşılardaki esnafa verilerek satışa sunulan korona virüsüne karşı koruma seviyesini yüksek derecelere çekeceği belirtilen “mis meyve korona sabunu”nda taleplere yetişilemiyor.

Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslarda üretilen ve Osmanlı’dan günümüze ulaşan eski el sanatlarından “mis meyve sabunu” üreticiliği kategorisine bir yenisi daha eklendi. Halk Eğitim Merkezi’ndeki öğreticiler ve kursiyerler tarafından koronavirüsüne karşı koruma seviyesini yüksek derecelere çekeceği belirtilen “mis meyve korona sabunu” üretilmeye başlandı.

İçerisinde anti bakteriyel ürünler bulunan ve saf sabundan üretilen korona sabunu Edirne’de bulunan tarihi çarşılardaki mis sabun satıcısı esnafa teslim edilerek satışa başlandı. Korona sabun satışının ilk gün olmasına rağmen vatandaşların yoğun talep gösterdiğini söyleyen mis sabun satıcısı Emin Özbostan, zaman zaman taleplere karşılık veremediğini ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden daha fazla talepte bulunduğunu ifade etti. Korona sabununu 10 TL’den satışa sunduklarını vurgulayan Özbostan, kolonya satışlarında da ciddi artış yaşandığının altını çizdi.

Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Dinç, hem hijyen anlamında hem de üst seviye koruyuculuk anlamında tarihi mis sabunlar ile yeni sabunları birleştirdiklerini ve üretime başladıklarını söyledi. Müdür Dinç, tarihi çarşılardaki mis sabunu satışı gerçekleştirilen esnaf tarafından satışa sunulan sabunların yoğun talep gördüğünü ifade etti.

Edirne Halk Eğitim Merkezi mis sabunu öğretmeni Sibel Zaralı da, ürettikleri sabunların tamamen bitkisel yağ ve anti bakteriyel ürünler içerdiğini belirtti.

Bir diğer Halk Eğitim Merkezi mis sabunu öğretmeni Şengül Çınar da, Osmanlı’dan günümüze ulaşan mis sabunları anti bakteriyel sabunlar haline getirerek korona virüsüne karşı koruma seviyesini yüksek derecelere çektiklerini söyledi.

Tır şoförü Özcan Fidan da İtalya’ya gitmeden önce sabun, kolonya, maske ve eldiven aldığını söyleyerek, yetkililerin açıklamalarını önemle takip ettiklerini ifade etti.

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