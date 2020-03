Özel harekat polisleri, Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesini zodyak botlarla engelliyor

Yunan güvenlik güçlerinin Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmenlere şiddet uygulayıp Meriç Nehri'nden geri itmesini, sınırda görevlendirilen ve zodyak botlarla görev yapan Özel Harekat Polisleri engelledi. Yunan güvenlik güçlerinin gece yarısı botlarla geri göndermeye çalıştığı göçmenler, özel harekat timlerinin termal kameralarına da yansıdı.Avrupa ülkelerine gitmek isteyen için göçmenlerin Edirne'ye akını 13'üncü gününde sürüyor. Yoğunluk Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde yaşanırken, bu bölgeden geçiş yapmayan göçmenler Meriç Nehri'ni lastik botlarla aşıp, karşı tarafa geçiyor. Yunan güvenlik güçleri de yakaladığı göçmenlere şiddet uygulayıp, üzerlerindeki değerli eşyaların alıp, 'uluslararası hukuka aykırı' şekilde Meriç Nehri'nden geri itiyor.Yunanistan'ın geri itmesini engellemek için sınırda görevlendirilen bin özel harekat polisi, Meriç Nehri'nde zodyak botlarla, sınırın sıfır noktasında ise araç ve yaya olarak devriye görevlerini 24 saat aralıksız sürdürüyor.ÖZEL HAREKATÇILAR GERİ İTMELERİ ENGELLEDİMeriç Nehri'nde zodyak botlarla görev yapan özel harekat timleri, termal kameralarla da sınırı gözetliyor. Özel harekatçılar, bugüne kadar Yunanistan askerlerinin yakaladığı göçmenleri botlarla Meriç Nehri üzerinden geri itmesini özellikle geceleri termal kameralarla tespit ederek engelledi. Zodyak botlarda 3 kişilik gruplar halinde devriye yürüten özel harekat polisleri elleri tetikte olası müdahaleye hazır şekilde görevlerini başarıyla yerine getiriyorlar. Sınırda 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler ile birlikte devriye yürüten özel harekatçılar özelikle Yunanistan'ın göçmenlere zulmünü engellerken bölgede güvenliği sağlayarak 'uluslararası aykırı' geri itmelerinin de önüne geçerek bölgeyi güvenli hale getirdi.YUNANİSTAN'IN GERİ İTMESİ KAMERALARDAYunanistan'ın ülkelerine geçen düzensiz göçmenleri gece yarısı hukuka aykırı olarak Türkiye'ye itmesi özel harekatçı polislerin termal kameralarına yansıdı. Kameralarda Yunan polisinin Meriç Nehri'nden botlarla itmeye çalıştığı göçmenler özel harekatçıların bölgeye gitmesiyle engellendi. Özel harekatçıların sınırda görev yapmasıyla birlikte Yunanistan'ın Türkiye tarafına göçmenleri itmesinin önüne geçildiği görülürken geçişleri önlemek için sınıra siper kazıp metrelerce dikenli tel çektiği görüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Özel harekatçıların devriye atması

Yunan polisi

Zodyak botla geçişler (termal kamera)

Detay görüntü

Yunan ve Türkiye tarafı

Nehirden detay

Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu

Türk bayrağı ve özel harekatçı detayı

Farklı açılardan detaylar

Gri itilmeye çalışılan göçmenler

Farklı açılardan detaylar Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)

