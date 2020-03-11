Feyzioğlu: Yunanistan'ın göçmenlere şiddetini AİHM'ye götüreceğiz (2)

'AVRUPA´YA İÇERİDEN DE MALZEME VERİLİYOR´
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, sınırdaki göçmen hareketliliğini ve Yunanistan´ın göçmenlere karşı uyguladığı insanlık dışı tavrı incelemek üzere geldiği Edirne´de, Edirne Barosu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında meslekte 40'ıncı, 50'nci ve 60'ıncı yıllarını dolduran avukatlara plaket veren Feyzioğlu, Türkiye´nin göçmenler konusunda istiap hakkını doldurduğunu, fazlasını kaldıramayacak duruma geldiğini söyledi. Feyzioğlu, "Türkiye´nin şehirleri Kilis´i, Antep´i, Hatay´ı ve artık istiap vaktini doldurmuş nüfusundan fazla sığınmacı barındırır hale gelmiş Ankara'sı, İstanbul´u dolmuş taşmış, Avrupa Birliği sorumluluğunu, 2 milyon düzensiz göçmen varken verdiği sözlerin yarısını bile henüz yerine getirmeyerek, tutmamış, sınırımıza Esad´ın ordusu 2 milyona yakın potansiyel sığınmacı olacak Suriye vatandaşını sürmüş ve Yunanistan şu anda 15-20 bin göçmen geçmesin diye kendi sınırına dikenli tel döşüyor" dedi.
Avrupa kamuoyuna Türkiye´den de malzeme verildiğini kaydeden Feyzioğlu, "Türkiye´den birilerinin yazdığı uydurma laflarla, birtakım sosyal medya uygulamalarıyla Türkiye devletini manşetten suçlayan bir yabancı basın. Maalesef bu insanlara içeriden de malzeme veriliyor ve Yunanistan´ı aklama çabası. Türkiye, Avrupa Birliği´nden bir lütuf beklemiyor, görevini yapmasını, sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyor. 2 milyon mülteci varken, taahhüt edilen rakamın daha yarısı gelmedi. Biz para peşinde değiliz. Hem bütün yükü biz üstlenelim hem güneyimizden 2 milyonluk yeni bir baskı altında bırakılalım ondan sonra Avrupa Birliği kendi rahatında, ne varsa yoksa Türkiye çeksin. Artık buna Türkiye´nin tahammülü kalmadı" diye konuştu.Olgay GÜLER/EDİRNE,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2020-03-11 17:52:46
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