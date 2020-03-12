Yunanistan’ın mültecilere müdahalesi devam ediyor

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Yunanistan’a geçmek için Edirne’ye akın eden mültecilerin bekleyişi devam ediyor.

PazarkuleKastanies sınır kapısı arasında bulunan ‘tampon’ bölgede Yunanistan güvenlik güçlerinin mültecilere biber gazı ve plastik mermilerle müdahalesi devam ediyor.

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