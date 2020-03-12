Yunanlılar, sınırın 100 metre gerisine yeni tel duvar inşa ediyor Sınırda bulunan jiletli tel hattının 100 metre gerisine harıl harıl yeni tel duvar yapıyorlar

Türkiye'de koronavirüs var mı? Bakan Koca'dan açıklamalar...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yunanistan, Avrupa'ya gitme hayaliyle PazarkuleKastanies sınır kapısı arasında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mültecileri engellemeye devam ediyor. Mevcut jiletli tel sınır hattını güçlendiren Yunanlılar, şimdi de mevcut hattın 100 metre gerisine, yeniden tel duvar inşa ediyor.

Yunanistan güvenlik güçleri, iş makineleri ile sınırın 100 metre gerisinde, sınır hattı boyunca iş makineleri ile yeni demir kazıklar çakmak suretiyle, tel duvar inşa ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.