Yunanistan sınırında 3 bin göçmen tedavi gördü

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'deki Pazarkule Sınır Kapısı'nda göçmenlerin Yunanistan'a geçmek için tampon bölgede ve çevresinde bekleyişleri sürüyor. Yunan güvenlik güçlerinin saldırılarına maruz kalan göçmenlere bölgede kurulan Sahra Çadır Hastanesi'nde müdahale ediliyor. Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Bugüne kadar burada kurulan sahra çadırlarımızda 3 bine yakın kişi muayene oldu. Atılan gaz bombaları, gaz fişekleri sonrasında, yaralılarımız olduğunda burada bulunan ambulanslarımızla hastanelerimize sevk ediyoruz" dedi.

Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye gelen göçmenler, Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde yoğunluk oluşturmayı sürdürüyor. Göçmenlerin Meriç Nehri'nden lastik botlarla, Yunanistan'a geçişleri sürerken, Yunan güvenlik güçlerinin Pazarkule Sınır Kapısı'nın tampon bölgesinde ve çevresinde geçiş için bekleyen göçmenlere şiddeti sürüyor. Yunan güvenlik güçlerinin, mermi, plastik mermi, gaz bombası, biber gazı ile yaptığı müdahalelerde 3 göçmen hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında Sağlık Bakanlığı'nca kurulan Sahra Çadır Hastanesi'nde, Yunan müdahalesiyle yaralanan ve hasta olanların tedavisi yapılıyor. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Yunan polisinin sert müdahalesine maruz kalan 3 bin göçmenin olduğunu belirterek, "Bugüne kadar burada kurulan sahra çadırlarımızda 3 bine yakın kişi muayene oldu. Atılan gaz bombaları, gaz fişekleri sonrasında. Yaralılarımız olduğunda burada bulunan ambulanslarımızla hastanelerimize sevk ediyoruz. Burada 24 saat esaslı acil tıp doktorlarımız ve sağlık personelimiz var. Yaklaşık bu çadırlarda 20 sağlık çalışanımız hizmet vermekte. Şu anda sizde gördüğünüz gibi gaz bombaları atıyor ve birazdan gözlerimiz yaşaracak. Maalesef bu tarafta insanlık hizmetleri verilirken karşı tarafta yapılanları dünya insanlığının vicdanlarına havale ediyoruz. Günlük burada 500 hasta bakıyoruz. Hasta çocuklara, çocuk uzmanları doktorlarımız müdahale etmektedir" diye konuştu.

Yunan askerlerinin müdahalesinin çok sert olduğunu belirten Kalkan, "Buraya gelenler arasında sırtından ateşli silahlı yaralanmaları, sırttan vurulmalar, plastik mermi ile yaralanmalar olmakta. Şu anda 13 yaralı göçmenin tedavisi hastanelerimizde sürüyor" dedi.

'SAHA TEMİZLİĞİ YAPILIYOR'

Kalkan, göçmenlerin bulunduğu alanın temizliğinin yapıldığını ifade ederek, "Her türlü ilaçlama dezenfeksiyon sağlanmakta. 112 sağlık hizmetleri sayın valimizin koordinesi ile burada tüm ekipler bir iş birliği içinde insanlığa ve göçmenlere hizmet etmek için konuşlanmış durumdayız. Koronavirüse karşı da gerekli temizlik önlemleri alınmaktadır" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2020-03-13 09:24:56



