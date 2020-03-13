Avrupa'ya açılan sınır kapılarında termal kameralı önlem



Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA) EDİRNE'de, Yunanistan ve Bulgaristan'a açılın sınır kapılarına, koronavirüse karşı termal kameralı önlem alındı. Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Ülkeye giriş yapanlarda 37.2 derece üzerinde ateşi olanlar kameramız tarafından tespit ediliyor. Öyle bir durum olduğunda görevli arkadaşlarımız tüm hazırlıklarını tamamlamış şekilde beklemekte. Şu ana kadar böyle bir vakaya rastlanmadı" dedi.

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Kırklareli'den Dereköy ile Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda, koronavirüs salgınına karşı termal kameralı önlem alındı. Yunanistan ve Bulgaristan'dan ülkeye giriş yapanlar, termal kameralardan geçiriliyor.

Avrupa'nın en büyük TIR geçişlerinin yapıldığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda başta TIR şoförlerine, ateşleri ölçülüp, sağlık taramasından geçirildikten sonra ülkeye giriş izni veriliyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden Yunanistan'a açılan Uzunköprü Gar Sınır Kapısı'ndan giriş yapanlar da sağlık taramasından geçiriliyor.

Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, ülkeye giriş yapmak için gelenlerin önce termal kameradan geçirildiğini söyleyerek, "Sağlık Bakanlığı'mızın talimatlarıyla, Hudut Sahillerimiz Genel Müdürlüğü'nce, Edirne'deki tüm kapılarımızda kurulan termal kameralar hizmette. 37.2 derece üzerinde ateşi olanlar hemen kameramız tespit etmekte. Öyle bir durum olduğunda görevli arkadaşlarımız tüm hazırlıklarını tamamlamış şekilde beklemekte. Şu ana kadar böyle bir vakaya rastlanılmadı. Ateşi yüksek olanlar, maskesi takılarak gerekli birimlerimize nakledilecek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2020-03-13 09:41:55



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