Edirne'de kuraklık nedeniyle meyve veriminin düşeceği endişesi



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)TÜRKİYE Tarım Danışmanları Derneği (TAR-DER) Başkan Yarımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, Trakya'da kurak geçen kış mevsimi nedeniyle ağaçlarda meyve veriminin azalabileceğini söyledi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla özellikle kırsal kesimlerdeki badem ve erik ağaçları çiçek açtı. Trakya'da kurak geçen kış mevsiminde sona yaklaşılırken, bazı ağaçlar beyaza ve pembeye büründü. Çiçek açan ağaçlar, görsel şölen oluştururken, halk ağaçları cep telefonlarıyla fotoğrafladı. TAR-DER Başkan Yarımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, mevsim itibarıyla bazı meyve ağaçlarının çiçek açmasının normal olduğunu belirterek, "Ağaçlar ve bitkiler normal şartlarda kış mevsimi itibariyle durgunluk dönemine girer. Bu durgunluk döneminde her bitkinin kendine göre bir üşüme ihtiyacı vardır. Kış süresince üşümeyi alan meyve ağaçları ve bitkiler, ilkbaharın ilk aylarından itibaren de çiçeklenmeye başlar. İlkbaharda da çiçek açar. Bazen kış aylarında da çiçek açan meyve ağaçları oluyor. Ancak sonrasında yaşanan don olayı meyve üretmesini etkiler. Bu anlamda üretim sıkıntıya düşer. Bu anormal bir olaydır. Ancak bu yıla baktığımızda ağaçların çiçek açmaları normal. Meyve vermelerinde de bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyoruz" dedi.

'SICAK DÖNEMLERDE AĞAÇLARIN ÇİÇEK AÇMASININ ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR'

Kış mevsimi öncesi meyve ağaçlarının sulanması gerektiğini ifade eden Açar, "Bol su verildiği zaman kış mevsiminde yaşanan sıcak dönemlerde ağaçların çiçek açmasının önüne geçilebilir. Öte yandan 'bordo bulamacı' uygulamasıyla da kısmen çiçeklemenin önüne geçilebilir. Ayrıca piyasada çiçeklemeyi geciktirici ilaçlar da var. Bunlarda kullanılabilir. Üretici bu tedbirleri aldığında meyve ağaçlarının erken çiçek açmasının da önüne geçer" diye konuştu.

'KURAK BİR MEVSİMDEYİZ'

Lütfü Açar, Trakya'da kış mevsiminin kurak geçtiğini ve bunun meyve verimini olumsuz yönde etkileyebileceğini kaydederek, "Trakya'da aslında kış olmadı. Kar yağmadı. Bitkisel üretimde kar yağışı önemli. Kurak bir mevsimdeyiz. Yağışlı bir döneme girersek kısmen yine faydası olur. Kıraç şartlarda meyve ağaçlarında verim olumsuz yönde etkilenir. Sulama imkanı olan üreticilerimiz bu ihtiyacı karşılayabilirler" dedi. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-03-14 08:44:30



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