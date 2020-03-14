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(Görüntülü) Edirne'de kuraklık meyve verimini düşürebilir

DHA

(Görüntülü) Edirne'de kuraklık meyve verimini düşürebilir

TÜRKİYE Tarım Danışmanları Derneği (TAR-DER) Başkan Yarımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, Trakya'da kurak süren kış mevsimi nedeniyle ağaçlarda meyve veriminin azalabileceğini söyledi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla özellikle kırsal kesimlerdeki badem ve erik ağaçları, çiçek açtı. Trakya'da kurak geçen kış mevsiminde sona yaklaşılırken, bazı ağaçlar beyaza ve pembeye büründü. Çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluştururken, vatandaşlar ağaçları cep telefonlarıyla fotoğrafladı.
TAR-DER Başkan Yarımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, mevsim itibariyle bazı meyve ağaçlarının çiçek açmasının normal olduğunu belirterek, "Ağaçlar ve bitkiler normal şartlarda kış mevsimi itibariyle durgunluk dönemine girer. Bu durgunluk döneminde her bitkinin kendine göre bir üşüme ihtiyacı vardır. Kış süresince üşümeyi alan meyve ağaçları ve bitkiler, ilkbaharın ilk aylarından itibaren de çiçeklenmeye başlar. İlkbaharda da çiçek açar. Bazen kış aylarında da çiçek açan meyve ağaçları oluyor. Ancak sonrasında yaşanan don olayı meyve üretmesini etkiler. Bu anlamda üretim sıkıntıya düşer. Ancak bu anormal bir olaydır. Ancak bu yıla baktığımızda ağaçların çiçek açmaları normal. Meyve vermelerinde de bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyoruz."
'SICAK DÖNEMLERDE AĞAÇLARIN ÇİÇEK AÇMASININ ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR'
Kış mevsimi öncesi meyve ağaçlarının sulanması gerektiğini ifade eden Açar, "Bol su verildiği zaman kış mevsiminde yaşanan sıcak dönemlerde ağaçların çiçek açmasının önüne geçilebilir. Öte yandan 'bordo bulamacı' uygulamasıyla da kısmen çiçeklemenin önüne geçilebilir. Ayrıca piyasada çiçeklemeyi geciktirici ilaçlar da var. Bunlarda kullanılabilir. Üretici bu tedbirleri aldığında meyve ağaçlarının erken çiçek açmasının da önüne geçer" diye konuştu.
'KURAK BİR MEVSİMDEYİZ'
Lütfü Açar, Trakya'da kış mevsiminin kurak geçtiğini ve bunun meyve verimini olumsuz yönde etkileyebileceğini kaydederek, şunları söyledi:
"Trakya'da aslında kış olmadı. Kar yağmadı. Bitkisel üretimde kar yağışı önemli. Kurak bir mevsimdeyiz. Yağışlı bir döneme girersek kısmen yine faydası olur. Kıraç şartlarda meyve ağaçlarında verim olumsuz yönde etkilenir. Sulama imkanı olan üreticilerimiz bu ihtiyacı karşılayabilirler."  DHA-Genel Türkiye-Edirne
2020-03-14 10:09:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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