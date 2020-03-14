Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Pazarkule’de

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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Edirne PazarkuleKastanies sınır kapısı arasında bulunan tampon bölgede bekleyişlerini sürdüren mültecilerin durumu ile ilgili inceleme yapmak üzere kente geldi.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, polis kontrol noktalarındaki ekipleri de ziyaret ederek, çalışmalar ve genel durumları hakkında bilgi aldı.

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