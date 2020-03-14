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(Görüntülü) Edirne'de, Bulgar ve Yunan turistlerin alışveriş yaptığı pazar kapatıldı (ARŞİV)

DHA

 

(Görüntülü) Edirne'de, Bulgar ve Yunan turistlerin alışveriş yaptığı pazar kapatıldı (ARŞİV)

 
EDİRNE'de cuma günleri kurulan ve Yunanistan ile Bulgaristan'dan gelen turistlerin de yoğun olarak alışveriş yaptığı Ulus Pazarı, koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı.
Edirne'de cuma günleri kurulan ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin yoğun olarak alışveriş yaptığı Ulus Pazarı, koronavirüs önlemleri kapsamında belediye tarafından kapatıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte koronavirüsle mücadele kapsamında tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Bu kapsamda Ulus Pazarı'nın ikinci bir duyuruya kadar kurulmayacağını belirten Gürkan, "Kentte her türlü tedbiri risk ortadan kalkana kadar almaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne
2020-03-14 15:48:20

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