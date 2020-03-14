(Görüntülü) Edirne'de 'koronavirüs' fırsatçılarına ağır yaptırım uygulanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Edirne'de 'koronavirüs' fırsatçılarına ağır yaptırım uygulanacak

DHA

EDİRNE Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Edirne Ticaret Borsası, Çin'den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve son olarak Türkiye'de de 5 vaka tespit edilen koronavirüs ile ilgili ticarette fahiş fiyat uygulamasına giden esnafa ağır yaptırımlar uygulayacak. ETSO  Başkanı Recep Zıpkınkurt, fahiş fiyat uygulayan oda üyesini tespit etmeleri halinde aidatın 10 katına kadar para cezası ve ticareti askıya alma yetkilerinin olduğunu söyledi.

(Görüntülü) Edirne'de 'koronavirüs' fırsatçılarına ağır yaptırım uygulanacak

EDİRNE Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Edirne Ticaret Borsası, Çin'den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve son olarak Türkiye'de de 5 vaka tespit edilen koronavirüs ile ilgili ticarette fahiş fiyat uygulamasına giden esnafa ağır yaptırımlar uygulayacak. ETSO  Başkanı Recep Zıpkınkurt, fahiş fiyat uygulayan oda üyesini tespit etmeleri halinde aidatın 10 katına kadar para cezası ve ticareti askıya alma yetkilerinin olduğunu söyledi.
ETSO Yönetim Kurulu, koronavirüs ile ilgili ticarette fahiş fiyat uygulamasına gidilmesini önlemek için ağır yaptırımları getirdi. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenlenen ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, denetimlerini sıklaştırdıklarını ve bir WhatsApp şikayet hattı oluşturduklarını söyledi. Söz konusu şikayet hattına gelen tüm başvuruların değerlendirileceğini söyleyen Zıpkınkurt, yapılan denetimlerde fahiş fiyat uygulayan oda üyesine rastlamaları halinde de ağır cezalar uygulayacaklarını dile getirdi.
'EN AĞIR CEZAYI VERMEYE HAZIRIZ'
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) fahiş fiyat uygulamasıyla ilgili bir çalışma başlattığını ifade eden Zıpkınkurt, "Malum, gündemimiz koronavirüs. Bununla alakalı olarak da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın Türkiye'deki tüm odalarımızın üyeleriyle ilgili yaptığı çalışmalarda fahiş fiyat uygulayan üyelerle ilgili bir çalışma yapılıyor. Biz de Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak umuyoruz ki Edirne'de üyelerimizden bu tür davranışlar gösteren üyelerimiz yoktur diye tahmin diyorum. Ama bu tür fahiş fiyat uygulaması yapan üyelerimizi de tespit ettiğimiz takdirde kurum olarak en ağır cezayı vermeye hazırız" dedi.
WHATSAPP ŞİKAYET HATTI OLUŞTURULDU
Konuyla ilgili bir WhastApp şikayet hattı oluşturduklarını söyleyen Zıpkınkurt, "Tüm disiplin kurullarımız, yönetimimiz ve meclisimizle beraber çalışmalarımıza başladık. Bir WhatsApp şikayet hattı oluşturduk, oraya gelen şikayetleri anında değerlendiriyoruz. Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte üyelerimizin denetimini yapmaya başladık. Umuyorum Edirne'de böyle bir fahiş fiyat uygulayan üyemiz çıkmaz ve biz de Edirne olarak bu durumda kötü olarak anılmayız. Bununla ilgili aidatın 10 katına kadar para cezası verme yetkimiz var. Ticaretini askıya alma yetkisi var disiplin kurulunun. En ağır cezalar uygulanacaktır bu konuda" diye konuştu.
TUR OPERATÖRLERİNE SESLENDİ
Yaklaşık 16 gündür göçmen akınıyla anılan Edirne'de, kent merkezinde herhangi bir mülteci yoğunluğunun olmadığını da ifade eden Zıpkınkurt, "Edirne'de bugün itibariyle şehir merkezinde hiç mülteci yok. Karaağaç bölgesinde bulunan Pazarkule Sınır Kapısı'nda kontrollü bir şekilde mülteciler barındırılıyor. Ancak şehir merkezine hiç mültecinin girmesine izin verilmiyor. Dolayısıyla şehir bu konuda rahat. Vatandaşlarımız huzurlu. O nedenle, gelecek misafirler için de bir sıkıntı yok. Dolayısıyla Edirne'yi ziyaret etmek isteyen, Edirne'ye günü birlik tur düzenleyen firmalarımıza çağrıda bulunalım. Edirne'de hem koronavirüs anlamında bir sıkıntı yok, hem de mülteci ve sığınmacı anlamında Edirne'nin şehir merkezi ve tarihi bölgelerinde sığınmacılar yok" ifadelerini kullandı.
EDİRNE TİCARET BORSASI: HAKSIZLIK YAPANLARA GEREKEN CEZALAR VERİLECEK
Edirne Ticaret Borsası'ndan da yazılı yapılan açıklamada, bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade ederek ticari ürünlerde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği hakkında şikayet alındığı belirtilerek şöyle denildi:
"Bu çerçevede; çalışma alanımız içerisinde bu tür işletmelerin tespit edilmesi halinde, Disiplin Kurulu'na sevk edilerek haklarında 'Oda ve borsa üyelerine verilecek disiplin ve para cezaları ile disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu hakkında yönetmelik' hükümleri çerçevesinde gerekli işlemler başlatılacaktır. Böyle bir tutum içine girenler hem hukuka hem örf ve adetlerimize hem de ahlaki değerlerimize aykırı davranmış olacaktır. Ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmaları çalıştırılacak ve bu haksızlıkları yapan firmalara gereken cezalar verilecektir. Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalınmayacaktır. Bize verilen yasal haklar çerçevesinde, Edirne halkının ve üyelerimizin haklarını sonuna kadar koruyacağız."DHA-Genel Türkiye-Edirne
2020-03-14 16:27:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Edirne'de, Bulgar ve Yunan turistlerin alışveriş yaptığı pazar kapatıldı-2 (ARŞİV-Maske takmış kişiler)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Edirne'de, Bulgar ve Yunan turistlerin ...
Edirne'de, Bulgar ve Yunan turistlerin alışveriş yaptığı pazar kapatıldı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Edirne'de, Bulgar ve Yunan turistlerin alışveriş ...
(Görüntülü) AK Parti'li Aksal: Yunanistan ve Avrupa Birliği insanlık suçu işliyor, yargılanmalıdır
YEREL HABERLER (Görüntülü) AK Parti'li Aksal: Yunanistan ve Avrupa ...
(Görüntülü) Edirne'de, Bulgar ve Yunan turistlerin alışveriş yaptığı pazar kapatıldı (ARŞİV)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Edirne'de, Bulgar ve Yunan turistlerin ...
AK Parti'li Aksal: Yunanistan ve Avrupa Birliği insanlık suçu işliyor, yargılanmalıdır
YEREL HABERLER AK Parti'li Aksal: Yunanistan ve Avrupa Birliği ...
(Görüntülü) Avrupa'nın 9 ülkesinden gelenler, sınır kapılarından alınmıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Avrupa'nın 9 ülkesinden gelenler, sınır ...
Edirne'de 'koronavirüs' fırsatçılarına ağır yaptırım uygulanacak
YEREL HABERLER Edirne'de 'koronavirüs' fırsatçılarına ağır yaptırım ...
Edirne'de, Bulgar ve Yunan turistlerin alışveriş yaptığı pazar kapatıldı
YEREL HABERLER Edirne'de, Bulgar ve Yunan turistlerin alışveriş ...
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Pazarkule’de
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Pazarkule’de
Avrupa'nın 9 ülkesinden gelenler, sınır kapılarından alınmıyor
YEREL HABERLER Avrupa'nın 9 ülkesinden gelenler, sınır kapılarından ...
(Görüntülü) Edirne'de kuraklık meyve verimini düşürebilir
YEREL HABERLER (Görüntülü) Edirne'de kuraklık meyve verimini ...
Edirne'de kuraklık nedeniyle meyve veriminin düşeceği endişesi
YEREL HABERLER Edirne'de kuraklık nedeniyle meyve veriminin düşeceği ...
Selçuk Bayraktar: TB2 İHA'mız Yunanistan sınırında devriyede
YEREL HABERLER Selçuk Bayraktar: TB2 İHA'mız Yunanistan sınırında ...
(Görüntülü) Camilerde, 'tokalaşmaya ara verin' hutbesi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Camilerde, 'tokalaşmaya ara verin' ...
(Görüntülü) Edirne'de borcu olanların suyu 2 ay kesilmeyecek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Edirne'de borcu olanların suyu 2 ay ...
Edirne'de borcu olanların suyu 2 ay kesilmeyecek
YEREL HABERLER Edirne'de borcu olanların suyu 2 ay kesilmeyecek
Camilerde, 'tokalaşmaya ara verin' hutbesi
YEREL HABERLER Camilerde, 'tokalaşmaya ara verin' hutbesi
(ÖZEL) Yunan askerler yanından geçen mültecileri görmedi Yunanistan mültecilerin geçişini engelleyemiyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Yunan askerler yanından geçen mültecileri ...
Trakya Üniversitesi TBMM’nin açılışının 100. yıl kutlamaları kapsamında uluslararası bir sempozyuma ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi TBMM’nin açılışının 100. yıl ...
Marmara'ya, Balkanlar'dan soğuk ve yağışlı hava geliyor
YEREL HABERLER Marmara'ya, Balkanlar'dan soğuk ve yağışlı hava ...
(Görüntülü) Edirne'de sınır kapılarında termal kameralı 'koronavirüs' önlemi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Edirne'de sınır kapılarında termal ...
Kapıkule’de ‘korona virüs’ önlemleri Tek tek termal kameralarla kontrol edilip Türkiye’ye giriyorlar
YEREL HABERLER Kapıkule’de ‘korona virüs’ önlemleri Tek tek termal ...
“Horizon 2100” isimli proje uygulanmaya başlıyor Genel Sekreter Şahin, AB tarafından 600 bin TL’lik bir bütçeyle desteklenmeye hak kazanan proje hakkında açıklamalarda bulundu
YEREL HABERLER “Horizon 2100” isimli proje uygulanmaya ...
(Görüntülü) Yunanistan sınırında 3 bin göçmen tedavi gördü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yunanistan sınırında 3 bin göçmen tedavi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X