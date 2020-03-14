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YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Yunanistan sınırı İHA ile havadan, özel harekatçılarla kara ve sudan takipte

DHA

(Görüntülü) Yunanistan sınırı İHA ile havadan, özel harekatçılarla kara ve sudan takipte


YUNANİSTAN sınırında yerli ve milli Bayraktar TB2' tipi yerli ve milli İHA  '1453' devriye görevlerini sürdürüyor. Türkiye, sınırı havadan İHA ile gözetlerken, karadan da özel harekat polisleri sınırın sıfır noktası ile göçmenlerin Yunanistan'a geçiş yaptığı Meriç Nehri'nde zodyak botlarla devriyelerini sürdürüyor.
Türkiye'nin Avrupa ülkelerine gitmek isteyen düzensiz göçmenlere 'serbest sınır uygulaması' sonrası Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen binlerce göçmen Edirne'ye akın etti. Buradan Yunanistan'a geçen göçmenler, Yunan güvenlik güçleri tarafından  'uluslar arası hukuka' aykırı binlerce göçmenin para, telefon ve değerli eşyaları alınıp üzerlerindeki kıyafetleri de çıkartılarak, darp edilip Türkiye'ye geri itildi. 
'1453 UÇUŞ  KODUYLA DEVRİYE ATIYOR'
Yunanistan sınırında en son olarak 'Bayraktar TB2' tipi yerli ve milli İHA  '1453' uçuş koduyla gökyüzünde devriye görevi yapıyor. Gökyüzünde Türk güvenlik güçlerinin gözü olan İHA gökyüzünde devriyesi sırasında Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve sözleşmelere aykırı olarak göçmenlere davranmasını takip  ediyor. İHA'nın kayıt ettiği görüntülere göre Türk güvenlik güçleri bölgeye giderek Yunanistan'ın geri itmelerinin ve uyguladığı zulmün önüne geçiyor. Edirne Valiliği yetkilileri, İHA'ların Türk güvenlik güçlerinin gözü olduğunu söyledi.
Baykar Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, göçmenlerin geçmek için akın ettiği Yunanistan sınırında İHA'nın göreve başladığını duyurdu. Baykar Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, twitter'dan yaptığı açıklamada Yunanistan sınırında bir İHA'nın devriye görevine başladığını duyurdu. İHA'nın görev yaptığı bölgenin haritasını yayınlayan Bayraktar, "Bayraktar TB2 İHA'mız Yunanistan sınırında devriye görevine başladı. Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye.... Semalarımızda Hür ve Özgür" notunu 'MilliTeknolojiHamlesi' hashtagiyle  paylaştı.
HAVA, KARA VE NEHİRDE ÖNLEMLER
Yunanistan sınırına sevk edilen tam donanımlı özel harekatçı polisler iki ülke sınırını belirleyen Meriç Nehri'nde, Yunanistan'ın 'uluslararası hukuku aykırı' hareket ederek geri itmelerin önüne geçti. Bunun ardından Yunan polisi Pazarkule Sınır Kapısı bölgesinde 16 gündür Avrupa ülkelerine gitmek için,  Yunanistan'a geçmek isteyen  binlerce göçmene silahlı ve plastik mermili ateş edip, gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etmesi Türkiye'nin tedbirleri artırmasına neden oldu.DHA-Genel Türkiye-Edirne
2020-03-14 17:34:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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