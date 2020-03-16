Bilirkişi heyeti, OSB'nin yapılması planlanan köyde inceleme yaptı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyüne yapılması planlanan çevreye duyarlı karma organize sanayi bölgesi için bilirkişi heyeti yerinde incelemeler yaptı. Köy halkı organize sanayi bölgesinin yerinin uygun olmadığını söyledi.

Bilirkişi heyeti Kavacık köyünde yoğun güvenlik önlemleri altında 5 saat süren incelemesinin ardından köyden ayrıldı.

Köy sakinlerinden Sebahat Ceylan, “Biz OSB’ye karşı değiliz yalnız yeri hiç uygun değil yer bakımından buna karşıyız. Güzel doğamızı yok etmesinler uygun olan yerlere kursunlar fabrikalarımızı” dedi.



“OSB’nin olmasına karşıyız"

Kavacık Köyü Muhtarı Aziz Kurt yaptığı açıklamada kuzey rüzgarlarının köyün üzerine sürekli estiğini ve OSB’nin kurulması ile birlikte köye zarar vereceğini söyledi.

Kavacık Köyü Muhtarı Aziz Kurt, “ Köyümüz çok zarar görecektir. Köyün tamamen yerleşim yeri kenarında 365 günün 260 günü rüzgar kuzeyden eser. Devamlı köyün üzerine bulutları getirecek, dumanları ve kokuyu getirecektir. Burada geçlerimizin futbol sahası var, ekili alanlarımız zarar görecektir. Biz köyde ayçiçek, buğday, pancar, çeltik bunları yetiştiririz. Bunun burada olmasına kesinlikle karşıyız" dedi.

Kavacık köyünün avukatı Bülent Kaçar da köye kurulması planlanan karma organize sanayi bölgesinin çevreye duyarlı olmadığını, DSİ tarafından yaptırılan ağaçlandırma bölgesinin tamamını yuttuğunu iddia etti.

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