(ÖZEL) Mültecilerin Avrupa’ya geçişi sürüyor 30 mülteci daha Meriç Nehri'ni botla geçmeyi başardı

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Yunanistan üzerinden Avrupa’ya gitmek isteyen binlerce mülteciden 30’u daha Meriç Nehri'nden botla sınırı geçmeyi başardı.

Türkiye’nin sınır kapılarını açmasının ardından binlerce mülteci Yunanistan üzerinden Avrupa’ya gitmek için sınıra akın etmişti. Binlerce mülteci sınır kapısından Yunanistan’a girmek için çaba gösterirken, binlercesi de Meriç Nehri üzerinden sınırı geçmeye devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde 30 mülteci daha Meriç Nehri'ni botla karşıya geçerken görüntülendi. Nehir kıyısına gelen göçmenler, 56 kişilik gruplar halinde bindikleri botla karşıya geçmeyi başardı. Karşı kıyıya çıkan mülteciler, daha sonra ağaçlık alanda gözden kayboldu.

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