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(Görüntülü) Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan koronavirüs manipülasyonuna tepki

DHA

(Görüntülü) Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan koronavirüs manipülasyonuna tepki


EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarını dijital ortamda manipüle ederek, koronavirüs Edirne'de varmış gibi gösterenler olduğunu belirtip, tepki gösterdi. Gürkan, "Sosyal medyada maalesef hangi ruh haliyle kafayla yapılıyor bilmiyorum. Mesela Sağlık Bakanı'nın tweet'ini bozuyorlar, Edirne'yi ekliyorlar. Böyle bir ahlaksızlık, böyle bir şerefsizlik olur mu? Bu hangi vicdan, namustur?" dedi.
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, dünyayı tehdit eden ve Türkiye'de de tespit edilen koronavirüsle ilgili kentte alınan önlemler ve Pazarkule'de devam eden göçmenlerin bekleyişi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarını dijital ortamda manipüle ederek, koronavirüs Edirne'de varmış gibi gösterenler olduğunu belirten Başkan Gürkan, tepki göstererek, şunları kaydetti: 
"Bazı art niyetli ve sapkınlara rağmen işimizi yapmaya devam edeceğiz. Sosyal medyada maalesef hangi ruh haliyle kafayla yapılıyor bilmiyorum. Mesela Sağlık Bakanı'nın tweet'ini bozuyorlar, Edirne'yi ekliyorlar. Böyle bir ahlaksızlık, böyle bir şerefsizlik olur mu? Bu hangi vicdan, namustur? Bir tane yazı çıkarıyorlar genelge gibi biz bile tereddüde düşüyoruz, 'Acaba böyle bir yazı geldi de biz mi atladık' diyoruz. Aslında hiç öyle bir genelge yok. O nedenle biz devletin resmi kurumlarına, yazılara ve bilim insanların gösterdiği yollara bakarak yürümeye devam edeceğiz."
Edirne'de koronavirüse karşı tüm önlemlerin alındığını belirten Gürkan, "Halk sağlığı birimimizde ciddi çalışmalar yapmıştık. Halen dezenfektan malzemesi alıyoruz ve daha da alacağız. Başkan yardımcımıza diyorum, gerektiği kadar alın. Parasını ödeyin ya da gerekiyorsa borçlanın. Bunun hesabını veririz. Halkın sağlığı şu anda her şeyden öncelikli" dedi.
'GÖÇMENLERDEN KAYNAKLI HASTALIK YOK'
Pazarkule Sınır Kapısı'nda halen bekleyişlerini sürdüren göçmenlerle ilgili her gün dezenfekte ve hijyen çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Gürkan, "Biz 28 Şubat'tan bu yana her gece saat 3'te Pazarkule'de ilaçlamamızı yapıyoruz. Bir şey olduğu için de yapmıyoruz bunu. Bunu önleyici tedbir olarak uyguluyoruz. Hastalığı ortaya çıktıktan sonra yok etmeye çalışmaktan daha kolay ve önemli bu. Önleyici tedbirler kapsamında gerçekten ilk günden beri çok ciddi çalıştık. Şu an itibarıyla Pazarkule'deki mültecilerden kaynaklanmış ya da ortaya çıkmış, benim bildiğim herhangi bir hastalık hali yok. Ama bu tedbir almayacağız anlamına da gelmiyor. Biz zaten bu tedbirleri 28 Şubat'tan itibaren valilik ile iş birliği yaparak alıyoruz" diye konuştu.
'KİMSE PAZARKULE'YE ZORLA GETİRİLİP GÖTÜRÜLMÜYOR'
Başkan Gürkan, hiçbir göçmenin Pazarkule'ye zorla getirilip, götürülmediğinin altını çizerek, "Tam bilgi sahibi değilim ama bildiğim şu; dönmek isteyenlere yardımcı olunuyor. Ama kimse ne zorla Edirne'ye getiriliyor ne de zorla Edirne'den götürülüyor. Böyle bir bilgi varsa doğru değil. Gelmek isteyen geliyor. 'Ben geçemeyeceğim, vazgeçtim' deyip dönmek isteyenler de dönmesine yardımcı olunuyor. Bunun dışında kimsenin 'Hadi bakalım burada süreniz doldu, geri götürüyoruz' şeklinde bir anlayışı yok. Devletin de yok, valiliğin de yok, belediyenin de yok" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne
2020-03-16 23:20:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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