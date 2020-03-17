Öğrenciler hareket sensörlü dezenfektan geliştirdi, 3 milyon paylaşım aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Öğrenciler hareket sensörlü dezenfektan geliştirdi, 3 milyon paylaşım aldı

İHA

Keşan'da özel bir kurumun öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte temizlik için kullanılan dezenfektanlarından, el değmeden dezenfekte ürünlerinin alınması için özel bir tasarım geliştirildi. Sensör yardımı ile çalışan proje, sosyal medya hesapları tarafından paylaşılarak 3 milyon kişiye ulaştı.

Öğrenciler hareket sensörlü dezenfektan geliştirdi, 3 milyon paylaşım aldı

Keşan’da özel bir kurumun öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte temizlik için kullanılan dezenfektanlarından, el değmeden dezenfekte ürünlerinin alınması için özel bir tasarım geliştirildi. Sensör yardımı ile çalışan proje, sosyal medya hesapları tarafından paylaşılarak 3 milyon kişiye ulaştı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Covid19) yayılmaya devam ediyor. Uzmanlar, hastalıktan korunmanın etkili yollarından biri olarak kişisel hijyene önem verilmesi, özellikle de el temizliğinin yapılması konusunda uyarılarda bulunuyor. El temizliği için de ilk sırayı dezenfektanlar alıyor.
Keşan’da özel bir eğitim kurumunda eğitim gören öğrenciler, temizlik için kullanılan dezenfektanlarından, el değmeden dezenfekte ürünlerinin alınması için özel bir tasarım geliştirildi. Sensör yardımı ile çalışan proje, sosyal medya hesapları tarafından paylaşılarak 3 milyon kişiye ulaştı.

"Öğrencilerimizle beraber böyle bir fikir çıktı ortaya"
Proje ile ilgili olarak konuşan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni Emre Topaloğulları, öğrencilerle birlikte oluşturdukları projeyi anlattı. Topaloğlulları, “Dersimiz Bilişim Teknolojileri ve yazılım olduğu için derslerimizde genelde teknoloji ağırlıklı işleniyor. Gündem ve teknoloji görüşmeleri ile ilgili olarak sürekli öğrencilerimizde yapıyoruz. Gündem olan korona virüsü sebebiyle dersimizde konuştuk neler yapabiliriz diye sorduk kendi adımıza yazılım ve donanım olarak ne geliştiririz dedik ve öğrencilerimizle beraber böyle bir fikir çıktı ortaya” dedi.
Oluşturdukları yazılım ile temas etmeden tamamen steril bir şekilde dezenfektan kullanmayı amaçladıklarını belirten Emre Topaloğulları, “Virüsün bulaşmaması için etrafa dokunmamız gerekir, kendimizi korumamız gerekiyor. Bunun için çevreye daha az nasıl dokunuruz diye düşünürken dezenfektanı dokunmadan bunu nasıl yaparız diye kafa yorduk ve o şekilde çıktı bu proje. Dezenfektana dokunmadan bir mesafe sensörü ile algılayarak bunun yapılabileceğimizi gördük. O yüzden mesafe sensörü ile bu işi çözmeye çalıştık" dedi.

Tasarımın çalışma prensibini Topaloğlu, şu şekilde anlattı:
“Projemiz mesafe sensörü ile çalışıyor. Mesafe sensörü, belli bir değer aralığında belli bir mesafede bir nesne veya bir uzaklık gördüğü zaman, motorlara komut veriliyor. Sonrasında 90 derecelik açıyla basınç uygulanıyor ve dezenfektanın butonu basılmış oluyor. Bu sayede elimize dokunmadan dezenfektan gelmiş oluyor.”
Öğrencilerin geliştirdiği projeyi görenler sosyal medya üzeriden paylaştı ve çok kısa bir süre içinde 3 milyon paylaşımının üzerine çıktı. Özellikle yurt dışında yapılan paylaşımın kendisi ve öğrencilerini gururlandırdığını dile getiren Topaloğulları şu şekilde konuştu:
“Genelde yurt dışında çok yayıldı videomuz, bizi en çok gururlandıran da altına Türk bayraklarının ve ‘as bayrakları as’ gibi yorumların yapılması oldu. Yaptığımız paylaşımı da kullandığımız mikrodenetleyeci markası, resmi sosyal medya hesaplarında paylaştı. Oradan gördüğümüz veriler 2 milyonun üzerindeydi ve daha çok fazla paylaşımın olduğunu da gördük. Bunlarla beraber, aşağı yukarı 3 milyonun üzerinde diye tahmin edebiliriz bunları toplamda. Şu anda da hala yayılmaya devam ediyor. Aslında ilginin bu kadar büyüyeceğinden yana bir tahminimiz yoktu. Yayılma gibi bir amacımız yoktu. Çok güzel dönüşler oluyor, projemizi paylaşmak için izin isteyenler oluyor. Mesela ‘bu tarz projeler yapıyoruz çok iyi fikrimiz var bizimle projeyi paylaşır mısınız?’ diyenler oluyor. Kodlarını isteyenler oluyor. Kişisel olarak bunu yapmak isteyen arkadaşlar çok fazla oluyor. Bu tarzda çalışan web siteleri bize gelip, sitelerine yüklenmesini istiyorlar. İsteyenler kodlarını alabilirler, kodlarımız açık kaynaklı kodlardır. Herkes dilediği gibi faydalanabilir bundan.”
Son olarak kodlama ve yazılımın geleceğin dili olduğunu belirten Topaloğulları, “Buradan da şöyle mesaj verebiliriz: Geleceğimizin dili kodlama. Kodlamayı da herkesin öğrenmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Göçmenlerin Yunanistan sınırında bekleyişi 19'uncu gününde
YEREL HABERLER Göçmenlerin Yunanistan sınırında bekleyişi 19'uncu ...
(Görüntülü) Selimiye'de 'cemaatsiz namaz' uygulaması başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Selimiye'de 'cemaatsiz namaz' uygulaması ...
(Görüntülü) Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan koronavirüs manipülasyonuna tepki
YEREL HABERLER (Görüntülü) Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan ...
Selimiye'de 'cemaatsiz namaz' uygulaması başladı
YEREL HABERLER Selimiye'de 'cemaatsiz namaz' uygulaması başladı
Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan koronavirüs manipülasyonuna tepki
YEREL HABERLER Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan koronavirüs ...
(ÖZEL) Mültecilerin Avrupa’ya geçişi sürüyor 30 mülteci daha Meriç Nehri'ni botla geçmeyi başardı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Mültecilerin Avrupa’ya geçişi sürüyor 30 ...
8 bin mültecinin tampon bölgede 18 gündür bekleyişi sürüyor
YEREL HABERLER 8 bin mültecinin tampon bölgede 18 gündür bekleyişi ...
Manevra yapan araç göle uçtu
YEREL HABERLER Manevra yapan araç göle uçtu
Korona virüsü Keşan pazarında alışverişi vurdu
YEREL HABERLER Korona virüsü Keşan pazarında alışverişi vurdu
57. Alay yürüyüşü Keşan’dan devam ediyor
YEREL HABERLER 57. Alay yürüyüşü Keşan’dan devam ediyor
Bilirkişi heyeti, OSB'nin yapılması planlanan köyde inceleme yaptı
YEREL HABERLER Bilirkişi heyeti, OSB'nin yapılması planlanan köyde ...
(Görüntülü) EDİRNE 57'nci Alay korteji, Keşan'a ulaştı
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE 57'nci Alay korteji, Keşan'a ...
57'nci Alay korteji, Keşan'a ulaştı
YEREL HABERLER 57'nci Alay korteji, Keşan'a ulaştı
9 il için zirai don uyarısı (2)
YEREL HABERLER 9 il için zirai don uyarısı (2)
Korona fırsatçıları yandı, ticaret faaliyetleri askıya alınacak
YEREL HABERLER Korona fırsatçıları yandı, ticaret faaliyetleri ...
Trakya’da hafta kışla kapanıyor
YEREL HABERLER Trakya’da hafta kışla kapanıyor
Edirne'de sosyete pazarına korona virüs önlemi
YEREL HABERLER Edirne'de sosyete pazarına korona virüs önlemi
8 bin mülteci 17 gündür tampon bölgede
YEREL HABERLER 8 bin mülteci 17 gündür tampon bölgede
(Görüntülü) Yunanistan sınırındaki göçmenlere yardım yağdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yunanistan sınırındaki göçmenlere yardım ...
Yunanistan sınırındaki göçmenlere yardım yağdı
YEREL HABERLER Yunanistan sınırındaki göçmenlere yardım yağdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X