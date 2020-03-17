Göçmenlerin arasına karışan 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) EDİRNE'de, göçmenlerin arasına karışarak, Yunanistan'a geçmek isteyen Irak uyruklu 2 DEAŞ şüphelisi, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule mevkisinde denetim yaptı. Denetimler sırasında, göçmenlerin arasına karışarak, Yunanistan´a geçiş yapmak isteyen Irak uyruklu 2 DEAŞ şüphelisi yakalanarak, gözaltına aldı. Şüphelilerden 1'i, Çorum Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilirken, diğerinin gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2020-03-17 13:04:18
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