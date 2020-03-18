AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

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DHA: İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, Edirne ve Kırklareli´nden Yunanistan ile Bulgaristan´a açılan kara ve demir hudut kapıları, bugün saat 00.00´dan itibaren giriş-çıkışlara kapatılacak. DHA-Gündem Türkiye-Edirne

2020-03-18 17:35:31



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