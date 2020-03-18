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(Görüntülü) EDİRNE Büyükşehir meydanlarında koronavirüs sessizliği

DHA

(Görüntülü) EDİRNE Büyükşehir meydanlarında koronavirüs sessizliği


Büyükşehir meydanlarında koronavirüs sessizliği
Edirne'de 'koronavirüs' sessizliği
EDİRNE'de, alınan koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların sosyal alanlarının kısıtlanmasının ardından meydanlar ve kentin trafiğe kapalı en önemli caddesi Saraçlar ile Meriç Nehri kıyıları boşaldı.
Türkiye'de 1 kişinin yaşamını yitirdiği 98 vakanın bulunduğu koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle vatandaşların vakitlerini geçireceği sosyal işletmelerin geçici süreyle kapatıldı. Edirne'de bir çok işletme sahipleri işyerlerini açmazken, kentin meydanı Atatürk Anıtı çevresi,  trafiğe kapalı en önemli alış veriş caddesi Saraçlar ile Meriç Nehri kıyısındaki sosyal alanlar da sessizliğe büründü.
Edirne Belediyesi de önlemler kapsamında Meriç Nehri kıyısındaki Protokol Evi Kent Ormanı'ndaki kahvaltı salonunu kapattı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ülke genelinde alınan koronavirüs tedbirlerinin halkın sağlığını koruma amaçlı olduğunu belirterek, "İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi üzerine böyle bir karar aldı. Sadece Edirneliler değil, ilimize gelen çok sayıda misafirimiz de Protokol Evi ve Kent Ormanı işletmelerimize büyük ilgi gösteriyor. Ama alınan tedbir halkımızın sağlığını korumak için. Şu anda kalabalık ortamlardan uzak durmamız gerekiyor. Biz de bakanlığın kararı doğrultusunda Protokol Evi ve Kent Ormanı Kahvaltı Salonu'nu kapattık. Vatandaşlarımızın, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkili kurumların yaptığı koronavirüs uyarılarına önem vermelerini ve uymalarını bir kez daha rica ediyorum" dedi.
Edirne'nin tarihi Alipaşa Kapalı Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, koronavirüsün ekonomilerini vurduğunu belirterek, "Türkiye'de halk 'evda kal' çağrılarına Edirne halkı da uydu evinden çıkmadı. Çıkanlar da önceliği olan gıda maddesine yöneldi. Bizim gibi giyim sektöründekiler ikinci plana atıldı. Bizi bekleyen en büyük sıkıntı, vergilerimiz, kiralarımız. Biz bunları düşünür hale geldik. Biz çarşı olarak tedbirlerimizi aldık ancak gelen pek yok" dedi.
Edirneli Fatma Çık, halkın evlerine kapandığını belirterek, taksitlerini ödemek için çıktığını söyledi. Çık, "Dışarıya çıktığımda korunmak için maske ve eldiven taktık. İhtiyaç karşılamak için mecbur kalıyoruz çıkmaya. Ancak daha önce 5 kuruş oyan bir maskeyi 4 liraya aldım" dedi. Edirneli balıkçı esnafı Feridun Biztiren, "Önlemler alında her şey gayet güzel. İnsanlar alınan kararlara uyup sokağa çıkmıyor. Biran önce bu hastalığın ve karantinanın bitmesini istiyoruz. Esnafın da işi açılsın" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne
2020-03-18 21:55:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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