İş dünyası 'Ekonomik İstikrar Kalkanı'ndan memnun

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin tüm iş dünyasına büyük moral sağladığını söyledi.

“Devletimizin iş dünyasının her zaman yanında olduğunu ve bu paketle de yeniden varlığını en iyi şekilde hissettirmesinin piyasalarda olumlu sonuçlar sağladığını görmekteyiz” diyen Zıpkınkurt, “Bu süreci bir an önce en az hasarla atlatıp üretmeye, istihdam yaratmaya ve ülkemizin büyümesi yönündeki çalışmalarımız devam edecektir” açıklamasında bulundu.

Zıpkınkurt, açıklanan paketin iş dünyasında yaşanan krizin etkisini en aza indireceğini vurgulayarak, “Paketin devletimiz tarafından açıklanması büyük memnuniyetle karşılanmıştır” dedi.

Korona virüsü salgını nedeniyle kapanan ve etkilenen işletmelerin kira, SGK, elektrik, su, doğalgaz, BağKur borçlarının da ertelenmesini istediklerini ifade eden Zıpkunkurt, “Yine virüs dolayısıyla etkilenen sektörlere yönelik işletme sahiplerine döngülerini sağlayabilecek miktarda sicil sorgulanması yapılmaksızın faizsiz geri ödemesi 3 ay sonra başlayacak şekilde can suyu kredisi verilmesinin sağlanmasının, bu dönemde değerlendirilebilecek önlemler arasında olabileceğini düşünmekteyiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.