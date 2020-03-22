

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın, koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeyle, sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 81 ilde uygulamaya konulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', Edirne'de göreve başladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp dünyaya yayılan, Türkiye'de ölümlere yol açan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Uygulamayla birlikte Türkiye'nin 81 il valiliği, bu gruptaki vatandaşlara yardım amaçlı 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturdu. İl Emniyet Müdürlüğü, jandarma, yerel yönetim, AFAD ve Kızılay görevlilerinden oluşan grup kentteki çalışmalarına başladı.

Konuyla ilgili Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi uyarınca, 21 Mart saat 24.00'den sonra 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmalarının sınırlandırıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, il merkezleri ve ilçelerde 65 yaş veya kronik hastalığı olanların sağlık başta olmak üzere tüm temel zaruri ihtiyaçlarının Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay görevlileri aracılığıyla karşılanacağı vurgulandı. Vatandaşların ihtiyaçlarını 112 acil çağrı merkezi üzerinden bildirebilecekleri belirtildi.

TÜM KURUMLAR SEFERBER EDİLDİ

Özellikle ilk etapta tek başına yaşayan vatandaşların tespit edilip acil olarak ihtiyaçlarının karşılanacağının ifade edildiği açıklamada, "Tek yaşayan vatandaşlar hızlıca tespit edilip, ilk seferde gıda yardımı ihtiyacı olanlara acilen gıda paketleri gönderilecek. Belediye sınırları içinde emniyet ve zabıta, köylerde ise muhtarlar ve jandarma ekipleri dağıtım yapacak. Evlere ihtiyaç dağıtımı yapılırken hijyen kurallarına dikkat edilecektir. İhtiyaçlarını karşılayamayacak 65 yaş üstü kronik hasta, muhtaç vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından bilgileri hazırlanıp birimlere dağıtılacak. SYDV muhtaç vatandaşlara yardım yapacaktır" dedi.

Söz konusu uygulamanın başlamasıyla, Edirne'deki kamu birimleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardıma başladı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2020-03-22 16:15:12



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