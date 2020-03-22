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Ateşleri ölçülerek şehre alınıyorlar

DHA

Ateşleri ölçülerek şehre alınıyorlar


Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında şehre girişçıkışlarda kurulan uygulama noktalarında araç sürücüsü ve yolcuların ateşleri ölçülüyor.
Edirne Valiliği'nin talimatıyla koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, çevre yollarına polis, jandarma ve sağlık ekiplerince denetim noktaları kuruldu. Ekipler tarafından ilçeye giriş çıkış yapan araçlar durdurularak, araç içindekilerin ateşleri ölçülüyor. Yüksek ateşi olan sürücü ve yolcular ise 112 ekiplerine bildiriliyor.
Öte yandan polis ve jandarma ekipleri dışarı çıkmaları yasak olan 65 yaş üzeri vatandaşların da kurallara uyup-uymadıklarını denetliyor.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-03-22 19:49:38

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