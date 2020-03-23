Yasaklara uymayarak açık olan iki işletme mühürlendi

Edirne'nin Keşan ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında alınan yasak kararlarını ihlal eden işletmeler mühürlendi. Mühürlenen iki işletmeye idari para cezası uygulanırken sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine ‘korona virüs tedbirleri’ olarak gönderdiği ek genelgeyle 16 Mart saat 00.00 itibariyle umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini geçici bir süreliğine durdurulmasına karar verdi. Genelgenin yayılmasının ardından Keşan genelinde kahvehaneler ve kıraathaneler kapandı. Ancak bazı iş yeri sahipleri yasakları delmeye devam etti.

Keşan’da bu gibi yerlerin durumlarını denetleyen zabıta ve polis ekipleri ilçede yasaklara uymayan işletmeleri belirledi. Bu kapsamda korona virüs pandemisi ile ilgili yasaklara uymayan iki işletme mühürlenerek, adli ve idari işlem yapıldı.

Aynı şekilde yasaklamalara uymayan kişiler hakkında da adli ve idari cezalar uygulandı

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