Edirne'de sokak hayvanlarına yiyecek takviyesi



Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA) EDİRNE'de koronavirüs nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına belediye ekipleri yaş ve kuru mama takviyesinde bulundu.

Edirne'de koronavirüs önlemleri kapsamında fabrika ve lokantaların kapanması sonucu beslenmekte sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarına belediye ekipleri yaş ve kuru mama takviyesinde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, bazı fabrikaların koronavisürü tehlikesine karşılık faaliyetlerine ara verdiklerini, bu nedenle de belediyenin yaş ve mama takviyesinin artırdığını söyledi. Tanrıkulu, "Hayatı paylaştığımız sokak hayvanlarımıza bu zor zamanlarda daha da özen gösteriyoruz. Eski çöplükteki beslemelerimiz sabah ve öğleden sonra olmak günde 2 kez olmak üzere devam ediyor. Lokantaların ve fabrikaların koronavirüsü nedeniyle kapanmasından dolayı belediye olarak fazladan mama alarak yaşam alanlarına koyuyoruz" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU

2020-03-23 14:09:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.