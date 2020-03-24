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Eczanede, naylonlu koronavirüs önlemi

DHA

Eczanede, naylonlu koronavirüs önlemi


Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, eczacı Oğuzhan Sancıklı, çok sayıda vatandaşın ilaç almaya geldiği iş yerinde müşteriler ile çalışanlar arasında şeffaf naylon perde çekerek koronavirüse karşı önlem aldı. Sancaklı, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle böyle bir alan oluşturduk" dedi.
Türkiye'de de her geçen gün vaka sayısının artığı koronavirüs salgınına karşı, tüm kesimler önlemlerini en üst seviyede almayı sürdürüyor. Edirne'nin Dilaverbey Mahallesi'nde eczacı Oğuzhan Sancaklı da çok sayıda vatandaşın ilaç almaya geldiği iş yerinde müşteriler ile çalışanlar arasında şeffaf naylon perde çekerek salgının bulaşma riskine karşı önlem aldı. Naylon perdenin üzerine, 'Eczanemiz günde iki defa sabah ve akşam dezenfekte edilmektedir' gibi uyarı yazıları da asan Sancaklı, müşteri ile şeffaf naylon perdenin arkasından iletişim kuruyor, açılan küçük bölümden ilaçları veriyor.
'GEÇİCİ BİR ÇÖZÜM İLERDE DAHA FARKLI ÖNLEMLER ALACAĞIZ'
Koronavirüs salgını nedeniyle böyle bir önlem aldıklarını belirten Oğuzhan Sancaklı, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle böyle bir alan oluşturduk. Bazı arkadaşlarımız kapının dışında önlem alıyordu, yağmurlu günler başlıyor. Biz de gelenleri dışarıda bırakıp ıslanmasınlar diye eczane içinde böyle bir alan oluşturduk. Şimdilik geçici böyle bir çözüm bulduk ileride daha farklı önlemler almak için düşüncelerimiz var" dedi.
'BU ÖNLEMLERLE SALGININ YAYILMASI ÖNLENEBİLİR'
Eczaneye ilaç almaya gelen Ayfer Koşucu, alınan önlemin yerinde olduğunu belirterek, "Bu önlemi çok beğendim, teşekkür ediyorum kendilerine böyle bir önlem aldıkları için. Herkesin böyle önlemler almalarını istiyoruz. Özelikle yaşlı hastalarımız çok var" diye konuştu.
Uygulamayı beğendiğini söyleyen Ali Çakır ise, "Ben bu uygulamayı çok beğendim, yerinde bir uygulama. Önlemlerin artırılması gerekiyor. Bu önlemler sayesinde salgının yayılmasını önleyebiliriz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY
2020-03-24 08:14:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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