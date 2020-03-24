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Keşan’da maske üretimine başlandı

İHA

Edirne'nin Keşan İlçesinde Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi ve Keşan Sosyal Hizmet Merkezi'nin iş birliği ile maske üretimine başlandı. 'Tedbirli Ol Sağlıklı Kal' projesi kapsamında meslek edindirme kurlarında çalışan öğretmenler, gönüllü olarak çalıştıkları atölye de günde 300 maskeye kadar üretim yapabiliyor.

Keşan’da maske üretimine başlandı

Edirne’nin Keşan İlçesinde Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi ve Keşan Sosyal Hizmet Merkezi’nin iş birliği ile maske üretimine başlandı. ‘Tedbirli Ol Sağlıklı Kal’ projesi kapsamında meslek edindirme kurlarında çalışan öğretmenler, gönüllü olarak çalıştıkları atölye de günde 300 maskeye kadar üretim yapabiliyor.
Korona virüs tehdidine karşı Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi ve Keşan Sosyal Hizmet Merkezi işbirliği ile vatandaşların virüse dikkatini çekmek için ‘Tedbirli Ol Sağlıklı Kal’ isimli proje oluşturuldu. Proje için meslek edindirme kurslarında görevli 8 usta öğretici, Sosyal Hizmet binasında kurulan atölyede maske dikimine başladı. Üretilen maskelerin kamu çalışanlarına ve ihtiyacı olan vatandaşlarına dağıtılacağı projede şimdilik günde 200300 adet arası maske üretiliyor. Yakında zamanda ise hedef bin maske.
Virüsle mücadele kapsamında tedbir almanın önemine dikkat çeken Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafa Paşa, projeyi şöyle anlattı:
"Covid19 tehdidine karşı tedbir alınmasının önemini çok iyi biliyoruz. Biz de bu konuda ‘Tedbirli Ol Sağlıklı Kal’ adında bir proje hazırladık. Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi ve merkezimiz tarafından hazırlanan bu projede maske dikimine başladık. Amacımız hem bu konuya dikkat çekmek hem de vatandaşlarımıza ve ilgili kurumlarımıza yardımcı olabilmek. Burada meslek edindirme kurslarımız vardı. Çalışan öğretmenlerimiz hiçbir ücret talep etmeden gönüllü oldular. Günde 200300 maske kadar üretim yapıyoruz. Bu sayı zamanla artacaktır Tedbirli olmakta fayda var. Milletimiz bir sürü sorunun üstesinden geldi mutlaka bunun da üstesinden geleceğiz.”
Tüm kurumların hep beraber virüse karşı savaş verdiğini belirten Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, “Kaymakamlığımızın önderliğinde belediyemizin desteğiyle üretime başladık. Gönüllü öğretmenlerimiz kendilerini bu işe adadılar. Bine kadar üretebiliriz. Bu maskeler bizim maske ihtiyacımızı karşılamakta yardımcı olacak. Bu maskeler belediye çalışanları, polis ve jandarmaya; hane halklarına parasız olarak hediye edilecek" dedi.
Helvacıoğlu, tüm vatandaşların birlikte çalışmasının önemine dikkat çekerek, “Bu işi birlikte başaracağız, herkes fedakar olmak zorunda. Herkes evini, çocuğunu bırakıp geliyor. Ben tüm STK’lara ve iş adamlarından bu işte ellerini taşın altına koymalarını istiyorum. Gönüllü ordusu kurulmalı, sokakta uyarılar yapabiliriz, komşularımıza yardım edebiliriz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Keşan Kaymakamı Nuri Özder ise vatandaşların virüs tehdidine karşı duyarlı olmaları gerektiğini söyleyerek şu sözleri kaydetti:
"Tedbirler gereği kurslarımız kapalı, atölyelerimiz boş. Hem bunu değerlendirip, hem de gönüllü öğreticililerimiz ile kamu kurumlarının ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla üretime başladık. Aynı zamanda Vefa Sosyal Destek Grubumuz aktif olarak çalışıyor. Vatandaşımız duyarlı. Bize gelen taleplerin hepsine cevap veriyor ve olumlu sonuçlandırıyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz.”
Usta öğretici Nuray Çelen maske ihtiyacına cevap vermek için dikime başladıklarını belirterek, “Böyle bir şeyin ihtiyaç olduğunu öğrenip arkadaşlarla üretime karar verdik. Henüz ilk günümüz daha iyi nasıl yaparız yöntemlerimizi bulmaya çalışıyoruz. Hevesli ve güzel duygular içinde yapmaya çalışıyoruz. İnşallah herkese faydası olur" derken bir diğer usta öğretici Yelda Değirmendereli de “Bu zor günde birbirimize destek olmak zorundayız ve bu şekilde bir karar aldık. Gönüllü olarak devam ediyoruz. Maskelerin ve atölyenin steril olmasına dikkat ediyoruz, hijyenik bir üretim yapıyoruz. İnşallah daha da fazlasını da yapacağız” şeklinde konuştu.

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