Poşette kafası kesilmiş köpek ölüsü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Poşette kafası kesilmiş köpek ölüsü bulundu

DHA

Poşette kafası kesilmiş köpek ölüsü bulundu


Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, plastik poşet içinde kafası kesilmiş halde ölü yavru köpek bulundu. 
Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Özer Sokak'ta meydana geldi. Sokaktan geçen mahalleli gelen kokular üzerine plastik bir poşetin içinde kafası kesilmiş ölü yavru köpek buldu. İhbar üzerine Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile polis ekipleri olay yerine gelerek, inceleme yaptı. Polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Köpek belediye ekiplerince gömüldü.
Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, yaşananların vahşet olduğunu ve olayı şiddetle kınadıklarını belirterek, "Ülkemiz zor günlerden geçerken böylesine bir vahşetle karşılaştık. Bu olay bizi derinden üzdü. Bir insan bir hayvana bunu nasıl ve neden yapar? Yaşananları kınıyor, sorumluların bir an önce yakalanmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Konunun takipçisi olacağız" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-03-24 18:23:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne Valiliği, göçmenlere verilen insani yardımı açıkladı
YEREL HABERLER Edirne Valiliği, göçmenlere verilen insani yardımı ...
Edirne Valiliğinden 'göçmenlerin durumu' ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER Edirne Valiliğinden 'göçmenlerin durumu' ile ilgili ...
Belediye başkanı, market ve minibüste maske dağıttı
YEREL HABERLER Belediye başkanı, market ve minibüste maske dağıttı
Trakya Üniversitesi'nden, kira alınmaması kararı
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi'nden, kira alınmaması kararı
Keşan’da maske üretimine başlandı
YEREL HABERLER Keşan’da maske üretimine başlandı
Meslek edindirme kursu öğretmenleri, maske üretimine başladı
YEREL HABERLER Meslek edindirme kursu öğretmenleri, maske üretimine ...
Kuyumcular başkanından tepki “aç gözlülüğe gerek yok” Ortak kararla kuyumcular kepenk kapattı
YEREL HABERLER Kuyumcular başkanından tepki “aç gözlülüğe gerek ...
(Görüntülü) Eczanede, naylonlu koronavirüs önlemi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eczanede, naylonlu koronavirüs önlemi
(Görüntülü) Evden çıkamayan vatandaşın market alış verişini polis yaptı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evden çıkamayan vatandaşın market alış ...
Evden çıkamayan vatandaşın market alışverişini polis yaptı
YEREL HABERLER Evden çıkamayan vatandaşın market alışverişini polis ...
Eczanede, naylonlu koronavirüs önlemi
YEREL HABERLER Eczanede, naylonlu koronavirüs önlemi
(Görüntülü) AK Parti Edirne teşkilatından 'Evde Kal' klibi
YEREL HABERLER (Görüntülü) AK Parti Edirne teşkilatından 'Evde Kal' ...
AK Parti Edirne teşkilatından 'Evde Kal' klibi
YEREL HABERLER AK Parti Edirne teşkilatından 'Evde Kal' klibi
Edirne´de polisten 'sosyal mesafe' uyarısı
YEREL HABERLER Edirne´de polisten 'sosyal mesafe' uyarısı
Edirne'de sokak hayvanlarına yiyecek takviyesi
YEREL HABERLER Edirne'de sokak hayvanlarına yiyecek takviyesi
Bankalar önündeki kuyruğa polisten uyarı
YEREL HABERLER Bankalar önündeki kuyruğa polisten uyarı
Edirne'ye 'seyyar satıcı' girişi yasaklandı
YEREL HABERLER Edirne'ye 'seyyar satıcı' girişi yasaklandı
Yaşlılar yağmura ve uyarılara rağmen caddelerde Polis tek tek uyardı Yaşlı çift yanlarında bulunan çocukla gezmeye devam etti
YEREL HABERLER Yaşlılar yağmura ve uyarılara rağmen caddelerde Polis ...
AK Parti'li Aksal'dan 'evde kal' çağrısı
YEREL HABERLER AK Parti'li Aksal'dan 'evde kal' çağrısı
İki sürücüye yüksek sesle müzik ve abart egzozdan 1332 lira ceza
YEREL HABERLER İki sürücüye yüksek sesle müzik ve abart egzozdan ...
(Görüntülü) Uzaktan eğitim başladı, öğrenciler ders başı yaptı-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Uzaktan eğitim başladı, öğrenciler ders ...
Yasaklara uymayarak açık olan iki işletme mühürlendi
YEREL HABERLER Yasaklara uymayarak açık olan iki işletme mühürlendi
(Görüntülü) Koronavirüs uyarısına rağmen açık olan 2 iş yeri mühürlendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs uyarısına rağmen açık olan 2 ...
(Görüntülü) Kolonya firmasından uyarı Sahte kolonya kör edebilir, ölüme yol açabilir
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kolonya firmasından uyarı Sahte kolonya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X