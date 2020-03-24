Edirne Valiliği, göçmenlere verilen insani yardımı açıkladı



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE Valiliği, Yunanistan'a geçmek için 26 gündür Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyen göçmenlere verilen insanı yardım hakkında bilgi verdi.

Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana Yunanistan'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyen göçmenlere 24 saat esasına dayalı olmak üzere insani tüm yardımların düzenli ve kesintisiz olarak koordineli şekilde sağlandığı bildirildi.

Açıklamada verilen insani yardımlarla ilgili, "Göçmenlerin olağan yemek ihtiyaçlarına ilave olarak çocuk bezinden, mama ve devam sütüne, hijyen malzemelerinden, battaniye, şemsiye, palto ve ayakkabıya kadar 60 farklı ürün çeşidinden toplamda 977 bin 137 dağıtım gerçekleştirilmiştir. 561 bin 863 gıda kumanyası, 113 bin 477 kişisel hijyen paketi, 226 bin 107 içecek ve 75 bin 690 adet diğer sınıflara ait yardım malzemesi olmak üzere dağıtımlarımız bulunmaktadır. Sabah başlayan gıda ve yemek dağıtımı gün boyu kesintisiz devam etmektedir. Gıda kumanyaları ve diğer ihtiyaçlar, yaşlı, engelli ve bebekli göçmenlerin sıraya girmelerine gerek kalmaksızın bizzat yaşam alanlarında saha ekiplerimiz tarafından ayaklarına kadar götürülmektedir" denildi.

'SAĞLIK EKİPLERİ 24 SAAT GÖREVİNİN BAŞINDA'

Edirne İl Sağlık İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile UMKE'nin oluşturulan sahra hastanesinde 24 saat görevinin başında olduğu belirtililen açıklamada, "Alanın her metrekaresi düzenli olarak İl Özel İdaremiz ve Belediyemiz marifetiyle ilaçlanmakta, gerekli tüm hijyen ve sanitasyon çalışmaları yapılmakta ve 62 temizlik personelimizle, 3 çöp aracımız ve 2 vidanjör ile katı-sıvı çöpler toplanmaktadır. Kadın ve erkek mahremiyetine dikkat edilerek oluşturulmuş banyo, lavabo ve tuvaletten oluşan 150 kişilik ihtiyaç kabinleri alanın farklı yerlerine yerleştirilmiştir. Göçmenlerin içme suyu ihtiyaçları plastik şişe su dağıtımı ile gerçekleştirilmekte, kişisel temizlik için de 5 farklı yerde şebeke suyu çeşme ve 2 adet su tankeri bulundurulmaktadır" ifadelerine yer verildi.

'BU ENERJİNİZİ YUNAN TARAFINA HARCAYIN'

Açıklamada, sosyal medya hesapları üzerinden manipülasyon yapılmak istendiği ifade edilerek, "Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden göçmenlerin insani yardımlarıyla ilgili yalan ve iftira histerisine kapılanların bu enerjilerini göçmenlere sürekli gaz, plastik, telli, çivili ve gerçek mermi atarak tüm hukuk kurallarını çiğneyen ve sığınma haklarına tecavüz eden Yunan tarafına harcamalarını tavsiye ederiz" denildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2020-03-24 20:52:26



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