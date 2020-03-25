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(Görüntülü) Edirne'de tarihi çarşılar, 'koronavirüs' tedbirleri kapsamında kapatıldı

DHA

(Görüntülü) Edirne'de tarihi çarşılar, 'koronavirüs' tedbirleri kapsamında kapatıldı


Edirne'de tarihi çarşılar, 'koronavirüs' tedbirleri kapsamında kapatıldı
EDİRNE'de koronavirüs önlemleri kapsamında tarihi çarşılar Ali paşa, Bedesten ve Arasta geçici süreyle kapatıldı. Ali Paşa Çarşısı Esnaf Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, "İlk önceliğimiz sağlık. Para tekrar kazanılır, kaybedilir. Bunlar artık bizim ikinci, üçüncü planda. Biz de bu kapsamda esnafımızdan gelen talepleri değerlendirerek çarşımızı kapama kararı aldık" dedi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul ve Bursa gibi büyükşehirlerde tarihi çarşıların tedbir amaçlı kapanmasının ardından, Edirne'nin 5 asırlık Ali Paşa Kapalı Çarşısı ileBedesten ve Arasta çarşıları da kepenklerini indirdi. Ali Paşa Çarşısı Esnaf Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, sağlığın her şeyden önemli olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:
"Malum tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen koronavirüs sebebiyle alınan tedbirler kapsamında bugün esnafımızdan çarşının kapanmasıyla ilgili çarşı yönetimimize talep geldi. Aslında bayağı süredir esnaf bunu dillendiriyordu. Biz, ilk vaka çıktığı günden beri çarşımızı hep açık tuttuk ama her geçen gün hem müşteri sayımız hem de esnaf sayımız gittikçe azaldı. Bu hafta içerisinde başta İstanbul Kapalı Çarşı, Bursa'daki tarihi çarşı ve Edirne'deki diğer iki çarşının da kapanmasıyla birlikte esnaftan böyle bir talep gelince talepleri tek tek değerlendirdik ve oy birliğiyle 30 Mart Pazartesi gününe kadar geçici olarak çarşımızı kapatma kararı aldık." 
'PARA KAZANILIR KAYBEDİLİR, ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIK'
Esnaf olarak, ilk günden itibaren 'evde kal' uyarılarını desteklerini söyleyen Sanış, "Zaten evde kal duyurularını ilk günden bu yana Ali Paşa Çarşısı esnafı olarak destekliyorduk. İnşallah en kısa zamanda başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya bu koronavirüsünden bir an önce kurtulur, tekrar sağlıklı günleri yaşamaya devam ederiz. İlk önceliğimiz sağlık. Para tekrar kazanılır, kaybedilir. Bunlar artık bizim ikinci, üçüncü planda. Zaten devletimiz de gerekli yardımları yapıyor, yapacağına inanıyoruz, devletimiz büyük. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne
2020-03-25 15:39:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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