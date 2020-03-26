Edirne'de lise öğretmenlerinden maske dikim seferberliği



Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE Serhat İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Bölümü öğretmen ve personeli, koronavirüs salgınına karşı mesai gözetmeksizin görevine devam eden sağlık çalışanları için maske dikim seferberliği başlattı. Okul Müdürü Ali Sakarya, günde bine yakın maske üretip, sağlık çalışanlarına yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un himayesinde, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında maske dikimi için seferber olan meslek liselerine Edirne'deki Serhat İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de eklendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda pazartesi gününden itibaren çalışmalara başlanan lisede, günde bine yakın maske üretiliyor. Okul Müdürü Ali Sakarya, ihtiyaç kapsamında üretebildikleri kadar maske üretmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Okul Müdürü Sakarya, toplam 5 personelle üretimlerinin hızla devam ettiğini belirterek, "Tüm dünyada salgın haline gelen koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı sağlık seferberliği kapsamında sayın bakanımız Ziya Selçuk'un meslek liseleri üreten liseler olacak söylemiyle harekete geçtik. Bunun üzerine malzeme tedarikine başvurduk ve günde bine yakın üretmeye başladık. Moda Tasarım Bölümü'nden 2 öğretmenimiz ve 3 personelimizle birlikte üretime devam ediyoruz. İhtiyaç oluştukça, talep geldikçe üretime devam etmeye karar verdik. Öğretmenlerimiz ve personelimiz gönüllülük esasına dayanarak herhangi bir ücret talep etmeden, beklenti içerisinde olmadan sağlık personelimize yardımcı olmak maksadıyla üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

'ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR ÜRETECEĞİZ'

Moda Tasarım Bölümü Alan Şefi Münire Şehirli, ellerinden geldiği kadar üretmeye devam edeceklerini ifade ederek, "Sağlık çalışanlarımızın ihtiyacı kapsamında koronavirüse karşı çorbada bizim de bir tuzumuz olsun istiyoruz, ihtiyaç duyulan maskeleri üretmeye çalışıyoruz. Günde bin civarında üretiyoruz. Çalışmaya da devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar üretmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

'ÜRETMEK İÇİN OKULUMUZDAYIZ'

Moda Tasarım Teknolojileri Öğretmeni Naziye Gülverin ise amaçlarının sağlık çalışanlarına destek olmak olduğunu belirtti. Gülverin şunları söyledi:

"Bugün Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un da dediği gibi üreten meslek liseleri olarak ve alanımızın üretime dayalı bir alan olması nedeniyle sağlık çalışanlarımıza destek olmak istedik. İhtiyaçları olan maskelerden üretmek için okulumuza geldik. Öğretmen arkadaşlarımız ve diğer destek personelimizle birlikte elimizden geldiğince üreterek onlara destek olmaya, milletimize moral vermeye çalışıyoruz. Çalışırken de gerekli olan önlemlerimizi de alarak çalışmaya dikkat ediyoruz."DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU

2020-03-26 08:51:15



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