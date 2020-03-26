Tatilcilere "Sahillere gelmeyin" çağrısı Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, “Erikli ve Yayla’ya kriz bitene kadar gelmeyin”

Keşan Belediye Meclisi’nin korona virüs tedbirleri için düzenlediği olağanüstü toplantısında konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, virüs tehdidinden kaçarak sahillere gelerek ve yoğunluk oluşturan vatandaşlara çağrıda bulundu. “Erikli ve Yayla’ya kriz bitene kadar gelmeyin” diyen Helvacıoğlu, “Sahillere bu süreçte sadece su ve temizlik hizmeti verilecek. Başta sağlık olmak üzere buraya gelen vatandaşlarımız birçok belediye hizmetinden yararlanamayacaklar” dedi.

Korona virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok yanından vatandaş Erikli ve Yayla sahillerindeki yazlıklarına gelmeye ve buradaki evlerinde kendilerini izole etmeye başlamışlardı.

Kısa zamanda sayıları artan misafirler, bölgede yoğunluk oluşturdular. Mecliste bu konuya değinen Başkan Helvacıoğlu, konuyla ilgili açıklamada bulunarak misafirlere tavsiyelerde bulundu. “Çöp almaya gideceğiz, sularını kesmeyeceğiz. Erikli ve Yayla’da mevcut bir potansiyel oluşuyor. Belediye Keşan’a hizmet verecek, oralara sadece su ve temizlik hizmeti verecek. Sağlık sorunları gelişebilir. Benim yazlığım olsa ben gelmem” diyen Helvacıoğlu, çağrının bir tavsiye niteliğinde olduğuna ve yanlış anlaşılmaması gerektiğine dikkat çekerek, “İnsanlara gelmeyin demek kolay değil. Hizmet alamayacaksınız, bu yönden algılamak lazım. Tavsiye niteliğinde söylüyoruz. Gelenlere kapıları kapatacak halimiz yok. Gelmemelerini öneriyoruz. Başta sağlık hizmeti almakta zahmet çekecekler. Çünkü ne devlet hastanesi ne de 112 yeter. 15 yoğun bakım yok Keşan’da. Bir hasta çıksa, temas edenleri alsak yoğun bakım dolar. Tehlikeyi görmezden gelemeyiz. Sahillere kriz bitene kadar gelinmemesi gerektiğini öneriyoruz” dedi.

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