Marmara Bölgesi, soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek

'Ben neden böyle görünüyorum?'



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin yarın akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen, mevsim normallerine göre soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce Marmara Bölgesi'nde yağmur ve sağanak olarak başlayacak yağışların, hafta sonunda Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da etkili olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarın, akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte hissedilir derecede (13 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği kaydedildi.

İstanbul´da ise havanın yarın çok bulutlu olması, cumartesi ve pazar günü gün boyu yağışlı geçeceği, en yüksek hava sıcaklığının ise 10 derece civarında olacağının tahmin edildiği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2020-03-26 15:22:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.