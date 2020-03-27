Pazarcı esnafından korona virüse ilginç pankart

Pazarcı esnafı korona virüse karşı öyle bir pankart yazdı ki görenler bir daha baktı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir pazarcı esnafının tezgahında bulunan pankartı gören vatandaşlar dönüp pankarta bir daha baktı. Pankartta "Allah vermiş pırasa, hiç yenir mi yarasa! Zıkkımın kökünü yiyesiceler, bak çöktü piyasa" yazısı tebessüme neden oldu. Uzunköprü’de her hafta kurulan Perşembe pazarında sebze satan ve korona virüsüne karşı “Allah vermiş pırasa, yenir mi hiç yarasa” sloganıyla pazarın maskotu oldu.

Ersin Fincancı adlı pazarcı yaptığı açıklamada, “Ben pazarcı Ersin Fincancı olarak korona virüsüne karşı yeşillik öneriyorum. Pırasa virüse karşı çok etkilidir. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur. Yemelerini tavsiye ederim. Evden çıkmasınlar, yaşlılarımız özellikle evden çıkmasınlar" dedi.

İlginç pankart hakkında açıklamalarda bulunan Fincancı, pankartı görenlerin dönüp bir daha baktığını söyleyerek vatandaşların tebessüm ettiğini ifade etti.

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