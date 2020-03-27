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(Görüntülü) EDİRNE Eczaneden camekanlı koronavirüs önlemi

DHA

(Görüntülü) EDİRNE Eczaneden camekanlı koronavirüs önlemi


Eczaneden camekanlı koronavirüs önlemi
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir eczane, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve halk sağlığını korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı camekanla ayırdı. Eczane, gelenlere bölmenin arkasından hizmet verirken, müşteriler uygulamadan memnun olduklarını söyledi.
Keşan'a bağlı Büyük Cami Mahallesi Demirciler Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir eczane, koronavirüse karşı hem çalışanları, hem de müşterilerini korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı camekanla ayırdı. Çalışanlar, müşterilerle alışverişi camekan üzerinde bırakılan pencereden yaptı.
'İSTERLERSE İLAÇLARINI EVLERİNE KADAR GÖTÜREBİLİRİZ'
Eczacı Sevil Güven, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin olağanüstü bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bu virüs hepimiz için çok tehlikeli. Bizde hem kendimizi, hem de halkımızı koruma adına eczaneme camekan taktırdım. Böylece hastayla ecza çalışanlarının temasını önledim. Açtığımız küçük bir camdan reçete ve para alışverişini yapıyoruz. Bu virüs hepimiz için çok tehlikeli. Biz Keşan halkının her zaman yanındayız. Lütfen kimse sokağa çıkmasın, evde kalsınlar. Biz eczacılar olarak halkımızın her zaman yanındayız. Bize telefon etsinler. İsterlerse ilaçlarını evlerine kadar götürebiliriz. Yeter ki kimse sokağa çıkmasın. Bu süreci hep birlikte sağlıklı bir şekilde atlatabilmek adına kimse sokağa çıkmasın, evinde kalsın" dedi.
Eczaneye gelen müşterilerde alınan önlemden dolayı memnun olduklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Edirne
2020-03-27 16:14:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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