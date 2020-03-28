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Düşük faizli tarımsal yatırım ve işletme kredilerinin şartları belli oldu

İHA

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin yanı sıra çiftçilere kullandırılacak düşük faizli tarımsal yatırım ve işletme kredilerinin, zor günlerde üretime devam eden tüm işletme ve çiftçiler için kurtarıcı özellik taşıdığını söyledi.

Düşük faizli tarımsal yatırım ve işletme kredilerinin şartları belli oldu

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında açıkladığı “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketinin yanı sıra çiftçilere kullandırılacak düşük faizli tarımsal yatırım ve işletme kredilerinin, zor günlerde üretime devam eden tüm işletme ve çiftçiler için kurtarıcı özellik taşıdığını söyledi.
AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Çin’de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı Türkiye’nin en başından itibaren tedbirli davrandığını, süratle önlemler aldığını hatırlattı.
Karar alma ve uygulama mekanizmalarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde hızlı işlediğini, birçok ülkenin aksine Türkiye’nin virüsle mücadelede başarılı olduğunu vurgulayan Aksal, “18 yıllık AK Parti iktidarlarının, her türlü felaket ve afetlere karşı hazırladığı temel hizmet altyapısı Türkiye’yi bu gibi durumlara hazır hale getirmiştir” ifadesini kullandı.
Korona virüs salgını karşısında sorunsuz işleyen sağlık sisteminin bu temel hizmet altyapısının ne denli güçlü ve sağlam olduğunun en son örneği olduğuna dikkat çeken Aksal, uygulanan dengeli politikaların eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi alanlardaki hizmetlerin kesintisiz devamını sağladığını, özel sektör ile tarımsal üretimi gerçekleştiren çiftçileri desteklediğini anlattı.
Milletvekili Aksal, şunları kaydetti:
“Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinin yanı sıra çiftçilere kullandırılacak düşük faizli krediler, zor günlerde tarımsal üretim yapan tüm işletme ve çiftçilerin kurtarıcısı olacaktır. Hiçbir vatandaşımız kendini yalnız hissetmesin. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve AK Parti; köylümüzün, kentlimizin, işçimizin, memurumuzun, üreticimizin yanındadır. Bu zor günlerde kimsenin işini, aşını kaybetmesine müsaade etmeyeceğimiz gibi, ürettiği ürünün de heba olmasına göz yummayacağız.”

Yaklaşık 2 milyar TL’lik tarımsal destek müjdesi
Fatma Aksal, 1 milyar 881 milyon 426 bin TL'lik tarımsal desteğin ödenmeye başlandığına işaret ederek, sektöre can suyu olacak ödemelerle ilgili ayrıntıları şu şekilde açıkladı:
“Korona virüsüne karşı alınan tedbirlerden etkilenen Türk çiftçisi, köylüsü ürününün, emeğinin heba olacağı korkusu yaşamasın. Çiftçilerimize 1,145 milyar TL mazot gübre desteği, 580 milyon TL anaç koyun ve keçi desteği, 120 milyon TL hububat baklagil desteği, 20 milyon TL dane mısır desteği, 16,2 milyon TL hayvan hastalık tazminatı, 226 bin TL tiftik keçilerine ilave destek ödenecek. Çiftçilerimize hayırlı, bol kazançlar diliyoruz.”

Düşük faizli kredinin şartları belli oldu
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kullanacakları düşük faizli tarımsal yatırım ve işletme kredilerinin şartlarının da belli olduğunu dile getirdi.
Aksal, “Geleneksel bitkisel üretim yapan işletmelerimiz 50 bin TL'ye kadar yüzde 100 sübvanse kredi kullanabilecekler. 50 bin üzeri krediler ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edilecek. Geleneksel hayvansal üretim yapan işletmelerimiz 100 bin TL'ye kadar yüzde 100 sübvanse kredi kullanabilecekler. 100 bin üzeri krediler ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edilecek. Düşük faizli kredi kullanım üst limiti ise 1,5 milyon TL olarak belirlendi” şeklinde konuştu.
Milletvekili Aksal, sadece çiftçilerin düşük faizli kredilerle desteklenmediğini, korona virüs salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay ötelendiğini, gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacağını bildirdi.
İşlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların da Halkbank’a olan kredi borçlarının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında anapara ve faiz ödemelerinin de 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleneceğine işaret etti.

Ülkelerin sistemlerinin çöktüğü dönemde tarım, eğitim ve sağlığa binlerce atama
Fatma Aksal, dünyada birçok ülkenin sağlık sisteminin çöktüğü, ekonomisinin alarm verdiği bir dönemde Türkiye’nin başta sağlık ve eğitim olmak üzere tarım sektörüne de destek amacıyla binlerce atama gerçekleştirdiğini anımsattı.
Bu süreçte 20 bin öğretmen ataması yapıldığını, 32 bin sağlık çalışanının kısa süre içerisinde görevine başlayacağını aktaran Aksal, “Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında 100 milyar liralık kaynak seti devreye alındı. 32 bin atanması yapılacak sağlık çalışanından Edirne’ye 100 temizlik, 12 güvenlik görevlisi ile 5 klinik destek elamanın yanı sıra yine Edirne’ye (KPSS) ile 104 sağlık personeli atanacak.”

Tarıma 2 bin 153 genç nefer
Aynı zamanda TBMM’de Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Sözcüsü olan Fatma Aksal, “2 bin 153 kadrodan oluşan personel alımı 1522 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM aracılığıyla yapılacak” dedi. Aksal, bu dönemde 790 veteriner hekim, 699 ziraat mühendisi, 363 gıda mühendisi, 101 su ürünleri mühendisi, 11 veteriner sağlık teknikeri, 189 ziraat teknikeri ataması yapılacağını söyledi.
Yaşanan bu süreçte vatandaşlardan sabırlı olmalarını isteyen, zor günlerin birlik ve beraberlik ruhuyla aşılacağını vurgulayan Fatma Aksal, “Yetkililerin ikazlarına uyalım. Her bir vatandaşımızın canı bizim için değerlidir. Yaşlısı, genci, çocuğu bu virüsün hedefindedir, virüsün yayılımın durdurmak için Evde kal Edirne ve Türkiye” uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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