Borisov’dan maske şakası: “Kafam çok büyük, maske uymuyor” Bulgaristan Başbakanı Borisov Kapıkule’de

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Borisov’dan maske şakası: “Kafam çok büyük, maske uymuyor” Bulgaristan Başbakanı Borisov Kapıkule’de

İHA

Borisov’dan maske şakası: “Kafam çok büyük, maske uymuyor” Bulgaristan Başbakanı Borisov Kapıkule’de

Bulgaristan Başbakanı Borisov ve Edirne Valisi Ekrem Canalp, Covid 19 salgını nedeniyle Kapıkule ve Kapitan Andrevo Sınır Kapıları’nda alınan tedbirleri ve tırların geçişleri ile ilgili konuları ele almak için bir araya geldi.
Salgın nedeniyle sosyal mesafenin korunduğu görüşmede, Borisov’un maske esprisi güne damgasını vurdu. Borisov, esprili bir dille, “Her şeyimiz var ama maske kafamıza uymuyor, kafam büyük” dedi.
Kapıkule Sınır Kapısı ve Kapitan Andrevo Sınır Kapısı arasında bulunan ‘Ortak temas noktası’nda bir araya gelen Bulgaristan Başbakanı Borisov ve Edirne Valisi Ekrem Canalp, salgın nedeniyle alınan tedbirleri ve tırların geçişleri ile ilgili durumları görüştü.

Bulgaristan eski havaalanını tır parkına çevirdi
Bulgaristan tarafında oluşan tır kuyruklarını, Türkiye’de uygulanan ‘tır parkı’ ve ‘sıra matik’ gibi uygulamaları Bulgaristan’da uygulamaya koymaya başladıklarını dile getiren Bulgaristan Başbakanı Borisov, sınır kapısına yakın noktada bulunan ve kullanılmayan eski havaalanını tır parkına çevirdiklerini belirtti.
Borisov ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök’e tırların geçişine izin verdikleri ve ilgilendikleri için teşekkür ettiğini belirtti.

Borisov’dan maske şakası
Borisov, sağlık güvenliği nedeniyle kendi kullandığı aracı ile tampon bölgeye geldi. Salgın nedeniyle sosyal mesafenin korunduğu görüşmede, Borisov’un maske esprisi güne damgasını vurdu. Borisov, esprili bir dille, “Bakın ne biçim zamanlar ortaya çıktı. Savaş gibi, görüşemiyoruz, dokunamıyoruz. Her şeyimiz var ama maske kafamıza uymuyor, kafam büyük” dedi. Borisov, çevirmenlik yapan görevliye de atıfta bulunarak, “Senin de ceketin sana dar geliyor” diyerek, gülüşmelere neden oldu.

Türkiye’nin aylardır uyguladığı modeli Bulgaristan da uygulayacak
Edirne Valisi Ekrem Canalp, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Malumlarınız ülkeler arasındaki karşılıklı olarak salgından dolayı tedbirler dolayısıyla Bulgaristan tarafında başlangıçta belirli bir tır kuyruğu oluştu. Gümrük işlemlerindeki yavaşlamadan dolayı oluşan tır kuyruğunu karşılıklı olarak iş birliği içerisinde Bulgar tarafıyla beraber tamamen bitirmiş durumdayız. Bulgaristan'la aramızdaki ilişkiler son derece iyi ilişkiler. Herhangi bir sorun ya da problem çıktığı zaman 24 saat kesintisiz aramızdaki diyalogla problem olan, sorun olan konuları hemen çözebiliyoruz. Bugün burada da sayın Başbakan'ın buraya gelmiş olması, bizim daha önce Edirne'de yapmış olduğumuz bir uygulamanın Bulgaristan tarafındaki karşılığının tespit etmek ve bir şekilde açılışını yapmak üzere bulunuyor. Biz Türk tarafında tır kuyrukları olduğu zaman Edirne tarafında burada, tır parkları ve tır kuyruk sistemini devreye koymak suretiyle tır kuyruklarını çözmüştük. Bu problemi çözmüştük. Şu anda Bulgaristan da geçmişte hava alanı olarak kullanılan belirli bir alanı tır park alanı olarak kullanmak suretiyle kuyrukların oluşumuna engel olacak. Bu vesileyle de artık kuyruklarda geçirilmiş olan zamanlar, sosyal tesisleri de olan belirli dinlenme imkanları da olan ve daha hijyenik koşulların olduğu tesislerde tır şoförleri, Türk tır şoförleri de aynı şekilde zamanlarını geçirme imkanları bulacaklar. Türkiye'deki uygulama şuan da Bulgaristan’da da memnuniyetle söyleyebilirim ki devreye giriyor. Bundan sonra ümit ediyorum ki artık Bulgaristan tarafında da tır kuyrukları oluşmayacak” dedi.
Kapıkule ve Kapitan Andrevo Sınır Kapıları arasında bulunan ‘Ortak temas noktası’nda gerçekleştirilen görüşmeye, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Bulgaristan'ın Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel de hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Keşan'da bandodan 9/8'lik Trakya havalarıyla moral konseri
YEREL HABERLER Keşan'da bandodan 9/8'lik Trakya havalarıyla moral ...
Keşan Belediye Bandosundan ‘Evde Kal’ konseri
YEREL HABERLER Keşan Belediye Bandosundan ‘Evde Kal’ konseri
ETUS'taki zimmet soruşturmasında adı geçenler kavgaya karıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER ETUS'taki zimmet soruşturmasında adı geçenler kavgaya ...
Edirne ile Kırklareli'de tabiat parkları kapatıldı
YEREL HABERLER Edirne ile Kırklareli'de tabiat parkları kapatıldı
Minikler gökkuşağı resimleri ile umut veriyor
YEREL HABERLER Minikler gökkuşağı resimleri ile umut veriyor
Keşan’da eczanelerden cam bölmeli Korona virüs önlemi
YEREL HABERLER Keşan’da eczanelerden cam bölmeli Korona virüs önlemi
Bulgaristan'da Türk TIR'ları kilometrelerce kuyruk oluşturdu
YEREL HABERLER Bulgaristan'da Türk TIR'ları kilometrelerce kuyruk ...
(Görüntülü) Bulgaristan'da Türk TIR'ları kilometrelerce kuyruk oluşturdu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bulgaristan'da Türk TIR'ları ...
Edirne'de kasaplar da tedbirlerini artırdı
YEREL HABERLER Edirne'de kasaplar da tedbirlerini artırdı
(Görüntülü) Halk pazarında steril mendil dağıtıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Halk pazarında steril mendil dağıtıldı
Halk pazarında steril mendil dağıtıldı
YEREL HABERLER Halk pazarında steril mendil dağıtıldı
Düşük faizli tarımsal yatırım ve işletme kredilerinin şartları belli oldu
YEREL HABERLER Düşük faizli tarımsal yatırım ve işletme kredilerinin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X