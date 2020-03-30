Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bulgaristan Başbakanı Borisov: TIR'lar için Türkiye'dekine benzer özel alan oluşturduk

DHA

Bulgaristan Başbakanı Borisov: TIR'lar için Türkiye'dekine benzer özel alan oluşturduk


Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)BULGARİSTAN Başbakanı Boyko Borisov, Edirne Valisi Ekrem Canalp ile iki ülke arasındaki ortak temas noktasında görüştü. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunarak gerçekleştirildiği görüşmede Borisov, Bulgaristan'da TIR'ların kuyruk oluşturmaması için Türkiye'dekine benzer bir alan oluşturduklarını söyledi.
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Edirne Valisi Ekrem Canalp ile Kapıkule Sınır Kapısı ile Bulgaristan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı arasındaki ortak temas noktasında bir araya geldi. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Bulgaristan'ın Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel'in de yer aldığı görüşmede, maske takan heyetler sosyal mesafeyi korudu. Görüşmede, Türkiye'nin TIR kuyrukları için aldığı önlemler ve Bulgaristan tarafında bekleyen TIR'ların yapılacak çalışmayla geçişinin hızlandırılması ele alındı.
Bulgaristan Başbakanı Borisov, Türkiye ile iyi ilişkilerinin olduğunu belirtip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek yaptığı konuşmasında, "TIR'ların sınırda beklememesi için Türkiye'dekine benzer özel bir alan oluşturduk. Sınır kapılarında gümrükçülerin ortak temas alanı gibi büyükelçiler de aralarında görüşebilirler. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'e de teşekkür ederim. Sınırda oluşan TIR yoğunluğunun giderilmesinde büyük katkısı oldu" dedi.
Edirne Valisi Ekrem Canalp de görüşmede Türkiye ile Bulgaristan'ın sadece komşuluk değil, dostluk ilişkisi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Borisov arasındaki dostluğun ülkeler arasındaki tüm ilişkilere de yansıdığını belirtti. Türkiye'nin koronavirüs salgını ile uğraşırken ticaretinde devam etmesi gerektiğini belirten Canalp, "Kapıkule'den günlük 2 bin TIR giriş ve çıkış yapıyor. Oluşabilecek yoğunlukları da kısa sürede çözeriz" dedi.
Vali Canalp konuşmasının ardından Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'a Türk kahvesi hediye etti. Açıklamanın ardından Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve beraberindekiler tampon bölgeden Bulgaristan tarafına geçti.
Görüşmelerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Canalp, iki ülkenin koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle aldığı önlemler nedeniyle sınır kapılarında uzun TIR kuyrukları oluştuğunu söyledi. Canalp, Türkiye'deki uygulamanın Bulgaristan'da da devreye girdiğini belirterek, "Bundan sonra ümit ediyorum ki artık Bulgaristan tarafında da TIR kuyrukları oluşmayacak. Biz bu sistemi Edirne'de yaklaşık 1,52 yıl önce devreye koyduk. Biliyorsunuz artık TIR kuyrukları oluşmuyor, çok istisnai durumlarda oluşuyor. Onlar da çok seri şekilde yönetilebilir şekilde eritiliyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2020-03-30 13:03:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Bulgaristan Başbakanı Borisov: TIR'ların beklememesi için Türkiye'dekine benzer özel bir alan oluşturduk
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bulgaristan Başbakanı Borisov: TIR'ların ...
Trakya Üniversitesi’ne yeni bir fakülte daha Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi’ne yeni bir fakülte ...
Borisov’dan maske şakası: “Kafam çok büyük, maske uymuyor” Bulgaristan Başbakanı Borisov Kapıkule’de
YEREL HABERLER Borisov’dan maske şakası: “Kafam çok büyük, maske ...
Keşan'da bandodan 9/8'lik Trakya havalarıyla moral konseri
YEREL HABERLER Keşan'da bandodan 9/8'lik Trakya havalarıyla moral ...
Keşan Belediye Bandosundan ‘Evde Kal’ konseri
YEREL HABERLER Keşan Belediye Bandosundan ‘Evde Kal’ konseri
ETUS'taki zimmet soruşturmasında adı geçenler kavgaya karıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER ETUS'taki zimmet soruşturmasında adı geçenler kavgaya ...
Edirne ile Kırklareli'de tabiat parkları kapatıldı
YEREL HABERLER Edirne ile Kırklareli'de tabiat parkları kapatıldı
Minikler gökkuşağı resimleri ile umut veriyor
YEREL HABERLER Minikler gökkuşağı resimleri ile umut veriyor
Keşan’da eczanelerden cam bölmeli Korona virüs önlemi
YEREL HABERLER Keşan’da eczanelerden cam bölmeli Korona virüs önlemi
Bulgaristan'da Türk TIR'ları kilometrelerce kuyruk oluşturdu
YEREL HABERLER Bulgaristan'da Türk TIR'ları kilometrelerce kuyruk ...
(Görüntülü) Bulgaristan'da Türk TIR'ları kilometrelerce kuyruk oluşturdu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bulgaristan'da Türk TIR'ları ...
Edirne'de kasaplar da tedbirlerini artırdı
YEREL HABERLER Edirne'de kasaplar da tedbirlerini artırdı
(Görüntülü) Halk pazarında steril mendil dağıtıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Halk pazarında steril mendil dağıtıldı
Halk pazarında steril mendil dağıtıldı
YEREL HABERLER Halk pazarında steril mendil dağıtıldı
Düşük faizli tarımsal yatırım ve işletme kredilerinin şartları belli oldu
YEREL HABERLER Düşük faizli tarımsal yatırım ve işletme kredilerinin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X