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Aç kalan sokak hayvanlarını nöbetleşe besliyorlar

DHA

Aç kalan sokak hayvanlarını nöbetleşe besliyorlar


Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) EDİRNE'de, koronavirüs önlemleri kapsamında halkın 'evde kal' çağrılarına uymasıyla sokak hayvanlarının aç kalmaması için belediye ekipleri ile hayvan dostu dernekler, 'nöbetleşe besleme' etkinliğini başlattı. Edirne Belediye Başkanı Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, "Şehrin başka yerlerinde besleme yapan hayvan severlerimiz vardı, biz onlarla birlikte bir proje yaptık ve günleri paylaştık. Onlar da şu an Edirne Belediyesi ile birlikte şehrin diğer yerlerinde bizimle birlikte besleme yapıyorlar" dedi.
Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, 'evde kal' çağrılarına uyanlar sokağa çıkmayınca ve birçok iş yeri de kapanınca sokak hayvanları, yiyecek bulamamaya başladı. Bunun üzerine hayvanseverlerin çağrılarıyla harekete geçilerek birçok ilde sokak hayvanları için çalışma başlatıldı. Koronavirüse karşı alınan önlemlerin devam ettiği Edirne'de de belediye ve hayvan dostu dernekler, sokak hayvanlarının aç kalmaması için harekete geçti. Edirne Belediyesi'nce yemek artıklarının alındığı fabrikaların faaliyetlerine ara vermesiyle kuru ve yaş mama desteği artırılırken, oluşturulan çizelgeyle sokaktaki hayvanlar, derneklerle birlikte nöbetleşe beslenmeye başlandı.
SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAŞ VE KURU MAMA 
Edirne'de eski çöplük alanında bulunan sokak hayvanları için belediye tarafından düzenli olarak yaş ve kuru mama takviyesinde bulunuldu. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, kapanan iş yerleriyle yemek tedarikinin de azaldığını belirterek, "Koronavirüs nedeniyle bazı iş yerlerinin, fabrikaların işlerini durdurması, yemekhanelerin azalmasına neden oldu. Biz de hemen bunu fark ettikten sonra kuru ve yaş mama aldık. Şu anda en büyük yemek tedarikçimiz Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi. Oradan kalan yemekleri alarak da buradaki canlara takviye yapıyoruz. Bunları da her gün sosyal medyadan yayınlıyoruz ki hayvan severlerimiz tedirgin olmasın diye" dedi.
'SOKAK CANLARIMIZA DA BAKIYORUZ'
Kentin çeşitli bölgelerinde yaşayan sokak hayvanlarının da aç kalmaması için hayvansever derneklerle proje başlattıklarını anlatan Tanrıkulu, "Şehrin başka yerlerinde besleme yapan hayvan severlerimiz vardı, biz onlarla birlikte bir proje yaptık ve günleri paylaştık. Onlar da şu an Edirne Belediyesi ile birlikte şehrin diğer yerlerinde bizimle birlikte besleme yapıyorlar. Buradan tekrar Edirne halkına çağrıda bulunuyorum. Lütfen evde kalsınlar, sokak canlarımıza da bakıyoruz, onları hiç merak etmesinler. Biz onlara bakıyoruz. Yeter ki herkes evinde kalsın, ihtiyacı olmadığı sürece lütfen dışarı çıkmasınlar" diye konuştu.
'YEMEK ARTIKLARIMIZI SOKAK HAYVANLARINA VEREBİLİRİZ'
Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Yağmur Islattı ise özellikle kent sokaklarında yaşayan hayvanların, yemek tedarik edilen iş yerlerinin kapanmasıyla yiyecek sıkıntısı çektiğini ve bu nedenle besleme etkinliklerini sıklaştırdıklarını kaydetti. Islattı, "Virüsten dolayı herkes evine kapandı, bunda çok haklılar ama bunun bir de hayvanlarla alakalı boyutu var ve bu konuda çok sıkıntı yaşıyoruz. Herkes evinin önüne mama bırakmaya çalışıyor ama birçok lokantadan, farklı işletmelerden çıkan yemeklerden beslenen hayvanlar şu anda açlıkla burun buruna gelmiş durumda. Onlar için açlık ciddi boyutlara ulaştı, diyebiliriz şu anda. Bu nedenle hayvan severlerin eskiye nazaran biraz daha titiz olması gerekiyor. Dışarı çıkmayalım ama en azından çöpe atacağımız yemeği bir kaba koyarak, yanına da bir su koyarak çöpün yanına bırakalım. Bu bizler için çok külfet olacak bir iş değil" dedi.
'EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRLANARAK HAREKET EDİYORUZ'
Hayvanseverler olarak en kötü senaryoya kendilerini hazırlayarak hareket ettiklerini belirten Islattı, "Biz en azından Edirne halkı olarak en kötü senaryoya kendimizi hazırlayarak hareket ediyoruz ve hayvanlarımızı bu süreçte mağdur etmeyeceğiz. Biz birlikte başaracağız ve bu süreci birlikte atlatacağız" diye konuştu.
Edirne'de yaşayan hayvansever Buse Çınar ise elinden geldiğince evinin etrafındaki hayvanları beslemeye çalıştığını belirterek, "Ben kedi besliyorum evde. Dışarı çıktığımda sokaktaki canlara onun mamasından veriyorum. Bazen ekstra mama alıp evimin önüne koyuyorum. Araçla geçerken gördüğümde, kedi ve köpek olsun onları besliyorum. Elimden geldiğince onları ihmal etmemeye çalışıyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2020-03-31 09:24:46

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