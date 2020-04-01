Bulgaristan'da soydaş milletvekili 'koronavirüs'e yakalandı

SOFYA (Bulgaristan), (DHA)BULGARİSTAN'da, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Milletvekili Hasan Ademov´un (67) koronavirüs testi pozitif çıktı. Bulgaristan Parlamentosu, bunun üzerine çalışmalarını durdurdu.
Bulgaristan´da HÖH Dobriç Milletvekili ve Parlamanto Çalışma ve Sosyal Politika Komisyonu Başkanı doktor Hasan Ademov´un koronavirüs testi pozitif çıktı. 240 Milletvekilinin bulunduğu Bulgaristan Parlamentosu´nda bunun üzerine tüm çalışmalar durduruldu. Bulgaristan Millet Meclisi Başkanı Tsveta Karayançeva, saat 23.30´da olağanüstü basın toplantısı düzenleyerek, Parlamentoda ilk Covid19 vakasının tespit edildiğini bildirdi. Karayançeva, koronavirüse yakalanan eski Sosyal Politika Bakanı olan Hasan Ademov´un özel izniyle ismini de açıkladı.
Bulgaristan Millet Meclisi Başkanlık Divanı yarın olağanüstü toplanıp, parlamentonun ne yapacağını kararlaştıracak. Bulgaristan´da bütün milletvekilleri başkent Sofya´da yarın iki ayrı hastanede Covid19 testine tabi tutulacak. Perşembe günü ise meclisteki idareciler, memurlar, şoförler ve tüm çalışanlar test edilecek.
Bulgaristan´da bu durumun ardından bütün meclisin ve meclise bakan gazetecilerin zorunlu 14 günlük karantinaya girmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Edirne SOFYA (Bulgaristan), (DHA)
2020-04-01 00:51:30
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