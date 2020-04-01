Kepenk kapatılan Keşan'da, meydan ve sokaklar boş kaldı



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan kararlar gereği bugün birçok kişi, iş yerini açmadı. Çarşı merkezinin de araç trafiğine kapatılmasıyla meydan ve sokaklar, boş kaldı. Polis ve zabıta ekiplerinin yanı sıra uzaktan eğitime geçilen okulların güvenlik görevlileri de banka ve PTT önlerindeki kuyruklarda sosyal mesafenin korunması için görev aldı.

Keşan'da, Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği zorunlu ihtiyaç dışındaki iş yerleri, koronavirüs salgınının yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılırken, çarşı merkezine araç giriş ve çıkışları da yasaklandı. Polis ve zabıta ekiplerinin yanı sıra uzaktan eğitime geçilen okulların güvenlik görevlileri de banka ve PTT önlerindeki kuyruklarda sosyal mesafenin korunması için görev aldı. Yasaklara büyük oranda uyulan Keşan'da, çarşılar ile cadde ve sokaklar boş kaldı. Çarşı merkezindeki seyyar satıcılar, uyarılarak, yerlerinden kaldırıldı. Polis ekipleri de devriye gezerek, anonslarla halkı zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Polis ayrıca şehir içindeki kavşaklarda araçları durdurarak, sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçtü.

Keşan Kaymakamı Nuri Özder, beraberinde Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin ve Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı ile çarşı merkezinde denetim yaptı. Kaymakam Özder, açık olan iş yerleri ile banka ve PTT şubelerini denetleyerek, yetkililerinden bilgi aldı.

'ÖNLEMLERİN FAYDASI OLDUĞUNU GÖRDÜK'

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, koronavirüs salgınının yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu'nca birçok yeni önlem alındığını belirterek, "Yoğunluğun olduğu çarşı merkezini içine alan belirli cadde ve sokakları trafiğe kapattık. Böylece çarşının yoğunluğunu hafifletmiş olduk. Çarşıyı gezerek, denetledik. Bu önlemlerin faydası olduğunu gördük. Salgına neden olacak faktörlerin azaldığını gördük. Trafiği ve insan yoğunluğunu tamamen şehre yaydık. Çarşıda kapatılan iş yerlerine yakında bir çözüm bulacağız. Bir süre böyle gidecek. Yoğunluğa göre önlemlerimiz devam edecek" dedi. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-04-01 14:23:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.